“Rumeli’de Bir Türkçe Bayraktarı: Zeynel Beksaç” başlıklı program, 18 Kasım’da Ankara’da Milli Kütüphane Konferans Salonunda saat 18.00’de başlayacak.
“Rumeli’de Bir Türkçe Bayraktarı: Zeynel Beksaç” başlıklı program, 18 Kasım’da Ankara’da Milli Kütüphane Konferans Salonunda saat 18.00’de başlayacak.
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