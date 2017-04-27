Yeni Yol Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle dört ilkokulun işbirliğinde düzenlediği kutlamalar şölen havasında geçti.

Uzun bir sürenin ardından Üsküp’te yaşayan Türkler böyle kalabalık bir şekilde programa katılırken, miniklerin gösterdiği performans büyük alkış topladı.

Bu vesileyle Yeni Yol Derneği Başkanı Salaydin Zekir ile bir söyleşi yaparak düşüncelerini aldık.

2 buçuk aylık yoğun bir çalışma sonucu ortaya 23 Nisan programının ortaya çıktığını belirten Zekir, “Türk halkına hizmet ederek bundan sonra da böyle tıklım tıklım dolu salonlarda insanımızı ağırlamak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Zekir, “Yönetimde mükemmel bir koordinasyon çalışma neticesinde programımızı gerçekleştirdik. Yeni Yol’un organizasyonunda dört Türk okulu da ilk defa böyle bir programda yer aldı. Tefeyyüz, Petar Zdravkovski – Penko, Yaşar Bey ve Aşağı Koliçan’daki Mustafa Kemal Atatürk ilkokulları bizim projemize katkı sağladı” diyerek okullara yardımlarını esirgemediklerinden dolayı dernek olarak teşekkürlerini sundu.

“Türk Şirketleri Desteklerini Esirgemedi”

Yeni Yol’un Türkleri bir araya getiren unsur olduğu mesajını da verdiklerinin altını çizen Zekir, “Halkımız ve Türk kurumlarının gösterdiği ilgi bizleri çok sevindirdi. Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara başta olmak üzere tüm kurumlarımızdan temsilcilerin katılımı sağlandı. Burada özellikle Makedonya Türkiye Ticaret Odasına üye şirketlerinin desteğine teşekkür etmek istiyorum. Konserin düzenlenmesi, masrafların karşılanmasının yanı sıra 350 tişört, 350 şapka ve 350 hediye paketi de şirketler tarafından karşılandı. İnşallah hem Büyükelçilik hem MATTO üyeleri hem de Türk kurumlarından alacağımız destekle Yeni Yol olarak daha büyük hedeflere ulaşacağız” dedi.



Zekir, ileride Yeni Yol camiası olarak bu programı geleneksel hale getirme amacında olduklarını da sözlerine ekledi.

“Yeni Yönetim Yüksek Tahsilli İsimlerden Oluşuyor”

Birkaç ay önce göreve başlayan yeni yönetim toplantısında görevi en iyi şekilde yapacağı sözünü verdiğini kaydeden Zekir, “Dernek için elimden geleni yapacağımı söylemiştim. Derneğimizde şu andaki 21 meclis üyesinden 16’sı yükseköğrenimini tamamlamış kişilerden oluşuyor. Diğer isimler de eski yönetimlerde tecrübeye sahip olanlar. Bizim ilk amacımız Üsküp Türk halkını canlandırıp coşturmaktı. Bu canlandırmayı projelerimizle yapmaya başladık. İlk adımı 23 Nisan’da attık. Siz de şahit oldunuz, çocuk programına çok büyük ilgi gösterildi insanlarımız tarafından. Bundan dolayı herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği ile son derece samimi bir diyalog içerisinde olduklarını belirten Zekir, derneğin daha profesyonel çalışması için taleplerini ilettiklerini ve kısa bir sürede derneği imkanlarının arttırılmasıyla Makedonya Türklerini en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını söyleyedi.

Zekir, gerek 23 Nisan programı gerekse de bu söyleşiyle Yeni Yol’un çalışmaları hakkında bilgi aktaran gazetemize teşekkürlerini sunarak sözlerine sın verdi.