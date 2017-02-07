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07 Şubat 2017 Salı

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Zagreb’te Türk-Hırvat Kültür ve Bilgi Merkezi Açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Zagreb Belediyesinin katkılarıyla yapılan merkezin açılışına Zagreb Belediye Başkanı Milan Bandic ve TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç’un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

07 Şubat 2017 Salı 14:54
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Zagreb’te Türk-Hırvat Kültür ve Bilgi Merkezi Açıldı

 

Hirvatistan’ın başkenti Zagreb’de, Türkiye’nin Hırvatistan ile geliştirdiği diplomatik ilişkilerin 25′inci yıl dönümü kapsamında Türk-Hırvat Dostluk Derneği Kültür ve Bilgi Merkezi açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Zagreb Belediyesinin katkılarıyla yapılan merkezin açılışına Zagreb Belediye Başkanı Milan Bandic ve TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç’un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Kültür ve Bilgi Merkezi Başkanı Goran Beus Richemberg, açılışta yaptığı konuşmada, iki ülke arasında eğitim, kültür ve ekonomi alanındaki işbirliğinin çok daha uzun yıllar devam etmesi temennisinde bulunarak, “Merkezimizde sergi, kitap tanıtımları, film gösterimleri, çalıştaylar ve daha birçok faaliyet gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Hırvatistan’da mayıs ayında Türk Filmleri Festivali düzenleneceğini belirten Richemberg, festival kapsamında 12 filmin gösteriminin yapılacağını aktardı.
Merkezin açılışı kapsamında ayrıca Sultan Selim Kır’ın “Yansımalar” konulu fotoğraf sergisi de davetlilerin beğenisine sunuldu. Kır, serginin daha önce Sibenik ve Velika Gorica şehirlerinde açıldığını ifade etti.

Açılışa katılan müzisyen Hakan Ali Toker ise davetlilere müzik dolu dakikalar yaşattı.



Kaynak: AA

 

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