Beykoz Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan ve Radyoculuk alanında Türkiye'nin en kapsamlı ödül organizasyonu olan Radyo Akademi Ödülleri'nin üçüncüsü, Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle 10 Şubat 2017 akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti.

Türk Kültürüne Katkı Ödülleri töreni öncesi konuşan Başkan Prof. Dr. Şeref Ateş, dünya genelinde Türkçenin öğretilmesi, edebiyat, resim, müzik eserlerimizin tanıtılması için çalışan Yunus Emre Enstitüsünün, Türkiye’nin tezlerini kültürel boyutlarıyla anlatmaya çalıştığını ifade etti. Prof. Dr. Şeref Ateş, "Enstitü bünyesinde kurduğumuz internet tabanlı Türkçenin Sesi Radyosu’nda sadece şarkılarımıza, türkülerimize yer vermiyoruz. Seslendirdiğimiz hikâyelerimizle, yemek tanıtım ya da kültür-sanat programlarımızla, Türkiye’den haberlerle ülkemizi mesafe tanımaksızın tanıtıyoruz." dedi.

Yunus Emre Enstitüsü; Türkiye'nin, Türk dilinin, kültürünün ve sanatının tanıtılmasına yurt içi ve yurt dışında katkı veren 7 isme ödül takdim etti.

-73 yıldır Balkanlar’da Türkçe yayın yapan ve yaptığı programlarla Türkçeye, Türk kültürüne hizmet eden, ortak kültürel mirasa sahip çıkan Üsküp Radyosu;

-Bosna-Hersek’te gerçekleştirdiği kültürel, sanatsal ve bilimsel çalışmalarla Türkçenin yaygınlaşmasına, Türk kültür ve tarihinin tanıtılmasına büyük katkı sağlayan araştırmacı-yazar Senad Hasanagić;

-Eserleriyle Türk müziğine besteci ve yorumcu olarak büyük katkılar yapmış, pek çok sanatçıya ilham kaynağı olmuş ve Türk müziğinin dünya çapında tanınmasını sağlamış iki büyük sanatçı Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu;

-Ulusal ve uluslararası olmak üzere 80’i aşkın ödülün sahibi olan; senaryosunu yazdığı ve çektiği filmlerle kültürümüze, sanatımıza, tarihimize ışık tutan ve sinemamızı dünya çapında temsil eden yönetmen Derviş Zaim;

-Türkiye ve yurtdışında çeşitli dizi ve filmlerde aldığı rollerle, örnek kişiliği ve duruşuyla Türkiye’nin imajına katkı veren başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan;

-Yurt içi ve yurt dışında ilgiyle takip edilen, Türk tarihinde önemli bir yeri olan Kayı Boyu’nun destansı mücadelesini konu alan, kültürümüzü, tarihimizi ve değerlerimizi doğru şekilde yansıtan Diriliş Ertuğrul dizisi; Yunus Emre Enstitüsü tarafından Türk Kültürüne Katkı Ödülü’ne layık görüldü.



Türk Kültürüne Katkı Ödülleri’nin verilmesinin ardından Türkiye’nin en iyi radyo ve radyocularının açıklandığı gece sahne performanslarıyla devam etti.

Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle uluslararası bir boyut kazanan Radyo Akademi Ödülleri; radyo, müzik ve kültür alanında başarılı isimleri bir araya geldiği büyük bir şölene dönüştü.

Kaynak: Yunus Emre Enstitüsü