



T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü ve Uluslararası Balkan Üniversitesinin organizasyonuna bu akşam Üsküp’teki Ordu Evinde tiyatro sanatçısı ve seslendirme ustası Kıvanç Nalça’nın “Yunus Bir Söz Söylemiş Hiçbir Söze Benzemez” adlı tek kişilik gösteri yapıldı. Böylece gösterinin Avrupa turnesindeki ilk ayağı Üsküp oldu.

Tiyatro sanatçısı Kıvanç Nalça’nın Yunus Emre’nin hayatını geleneksel Türk Tiyatrosu yöntemiyle bir meddah olarak anlattığı gösteri seyircinin beğenisini topladı.



Gösteri öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Dr. Şemsettin Şeker, Yunus Emre’nin Türk tarihindeki önemine değindi.

Şeker, “Yunus Emre, Türkçenin, Türk milletinin ve dolayısıyla Türk kültürünün mesut tesadüflerinden biridir. Dilimiz için Yunus’tan önce ve Yunus’tan sonra şeklinde bir tasnifi rahatlıkla yapabiliriz. Kurucu özelliklere sahip bir şairdir. Türkçenin ses, kelime ve fikir dünyasını o şekillendirmiştir. Türkçe, esas itibariyle Yunus Emre’nin huzurunda diz çökerek hidayete inmiş bir dildir” ifadelerini kullandı.



Yunus Emre Enstitüsünün kuruluş amaçlarından birinin şairin “Kervan göçünce dağ başında kalmamak” dizeleriyle özetlenebileceğini söyleyen Şeker, “Umarım bu akşamki meddah gösterisi, ‘Ben gelmedim dava için, gönüller yapmağa geldim’ diyen Yunus Emre’nin dünyasına bir pencere açmasına vesile olur” diyerek sözlerini noktaladı.



Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Şener Bilal, eğitim ve Türkçe başta olmak üzere her daim Yunus Emre Enstitüsünün yanında olduklarını söyledi. Bilal, “Bu akşam da iki kurumun ortaklığında Yunus Emre gecesini düzenliyoruz. Hem Türk dünyası hem de Yunus Emre’yi sevenler için önemli bir organizasyon” dedi.

“Büyük Avrupa Turnemize Üsküp’ten Başlıyoruz”

2014 yılında başlattıkları “Yunus Bir Söz Söylemiş Hiçbir Söze Benzemez” gösterisinin birçok ülkede sahnelendiğini belirten tiyatro sanatçısı Kıvanç Nalça, Yunus Emre’nin söz ve düşüncelerini dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Geçen yıl Üsküp’te yaptıkları gösterinin büyük bir ilgiyle karşılandığına dikkat çeken Nalça, “Üsküp seyircisinin bu güzel ev sahipliğinden yola çıkarak T.C Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz büyük Avrupa turnesine Üsküp’ten ‘Bismillah’ deyip yola çıkıyoruz” diye konuştu.



“Yunus Bir Söz Söylemiş Hiçbir Söze Benzemez” gösterisi, Avrupa turnesi kapsamında Sırbistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Almanya, Hollanda, Belçika, İngiltere ve Fransa’da da sahnelenecek.

“Yunus Bir Söz Söylemiş Hiçbir Söze Benzemez” Gösterisi

Yunus Emre’nin Moğol İstilası altındaki Anadolu’da yoksul bir çiftçi olarak başlayan hikâyesinin anlatıldığı oyun, Yoksul Yunus’un, önce Derviş Yunus, ardından Yunus Emre ve en sonunda da yüzyıllar ötesine seslenen büyük bir şair ve mutasavvıf, yani “Bizim Yunus” oluşunun hikâyesi.



Bir yılı aşan bir süre Yunus Emre Divanı ve menkıbeleri üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda Kıvanç Nalça tarafından hazırlanan dramatik meddah öyküsü, Esin Öner tarafından sahneye uyarlandı ve yönetildi. Oyunun özgün müziklerini Özgür Altınok besteledi ve icra etti. Sahne ve Işık tasarımı da oyunun yönetmeni Esin Öner’e ait. Yunus Emre’nin en güzel şiirlerine de yer verilen hikâyeyi bizlere sahne üzerinde Kıvanç Nalça anlatıyor.