İstiklal marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy, 11 Mart Cumartesi günü Yukarı Banisa’da düzenlenen konferansla anıldı.

“Namık Efendi” Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Derneğinin düzenlediği “Dava Adamı Mehmet Akif / İstiklal Marşı – Çanakkale ve Gerçekler” konulu konferansta, İştip Goce Delçev Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel konuşma yaptı.



Dernek Başkanı Hayati Şaban'ın yanı sıra, ADEKSAM Derneği Başkanı Tahsin İbrahim de konferansa katılanlar arasında yer aldı.

