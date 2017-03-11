'Namık Efendi' Eğitim, Kültür, Sanat ve Spor Derneği yarın akşam Yukarı Banisa'da "Dava Adamı Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı - Çanakkale ve Gerçekler" adlı konferans düzenliyor.
Konuşmacı olarak İştip "Goce Delçev" Üniversitesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Zeki Gürel'in katılacağı konferans saat 19.30'da Banisa İlkokulunda yapılacak.
Yukarı Banisa'da 'Mehmet Akif Ersoy' Konferansı...
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