



Makedonya Cumhuriyeti'nde 70 yıllık bir geçmişi olan ve Türk toplumunun adeta bir kültür merkezi haline gelmiş Kültür Güzel Sanatlar Derneği 'Yeni Yol', göreve başlayan yeni yönetimle büyük adımlar atma peşinde.

Bugün KGSD Yeni Yol'un mekanında düzenlenen basın toplantısında yeni yönetim tanıtılarak hedefler açıklandı.

Yeni Yol'un Yeni Başkanı Salaydin Zekir, yaptığı konuşmada derneğin yeniden yapılanmasına ilişkin bilgi verdi. Zekir açıklamasında, "Eski Başkan Sayın Kuytim Osman'ın istifasından sonra, eski başkanlardan Sadettin Ali ve Firdaus Nebi'den oluşan bir heyet kuruldu ve bu heyet başkan ve yönetim kurulu üyelerinin listesini meclise sundu. Meclis oy birliğiyle yönetim kurulu üyelerini ve başkanı seçti. Meclisimizde ve yönetimimizde yer alan adaylardan yüzde doksanı yüksek tahsilli kişiler ve Yeni Yol'un eski ve tecrübeli yöneticileriydi." ifadelerini kullandı.

Başkan Salaydin Zekir, konuşmasının devamında seçilen üyelerin hepsi Makedonya ve Üsküp'te halk arasında saygın ve sevilen kişiler olduğunu dile getirdi.

Yeni Yol Türk Kurumları ve Çarşı Esnafından Destek Bekliyor

Salaydin Zekir, kendisi başkan olarak yönetim ile birlikte Yeni Yol'un canlanması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade ederken, Makedonya'daki Türk kurumları ve çarşı esnafının desteklerini de beklediklerini ifade ediyor.



Yeni Yol Başkanı Salaydin Zekir, amaçları hakkında, "Temel amacımız Makedonya'da yaşayan Türk toplumunun folklorunu tanıtmak, dilini, dinini, kültürünü, örf ve adetlerini, geleneklerini yeni kuşaklara tanıtmak, onlara da bu folklorun bir parçası olduğunu göstermektir. Uluslararası çapta da varlığımızı en iyi şekilde ispatlayacağız." dedi.

Öncelikli Hedef Genç Folklorcular, Edebiyatçılar, Tiyatrocular Yetiştirmek

Uzun yıllar Yeni Yol Kültür Güzel Sanatlar Derneğine hizmet vermiş, Sadettin Ali yaptığı açıklamada "Tefeyyüz büyük bir denizdir. Biz de bu büyük denizden 13 damla alarak Yeni Yol'un yeni yönetimini kurduk. Yeni Yol'un her iyi niyetli Türk için kapıları her zaman açıktır. Bu yönetime güvenmemiz gerekiyor, başka çaremiz yok." şeklinde konuştu.

Önceliklerinin gençleri yetiştirmek olacağını ifade eden Ali, sözlerinin devamında "Hedefimiz öncelikler folklorcular, ses sanatçıları, edebiyatçılar, tiyatrocular yetiştirmektir. Bu yetenekli çocuklarımızı da Tefeyyüz, Yaşar Bey ve Penko okullarında bulacağız. Bu öğrencilere en yakın olanlar Öğretmenlerdir. Öğretmenlerin Yeni Yol'a her zaman büyük katkıları olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Herkes Yeni Yol'u Kendisinin Zenginliği Olarak Kabul Etmeli"

Yeni Yol'a uzun yıllar hizmet verenlerden biri olan Firdaus Nebi, açıklamasında Yeni Yol'un kurucularının bıraktığı vasiyete değindi.



Nebi, "Yeni Yol'un kurucularının vasiyeti bu derneği korumak ve ilerletmek ve Yeni Yolun bir kültür ve sanat merkezi olduğunu unutturmamak. Yeni Yol'un kuruluşundan sonra Tiyatro kuruluyor, Birlik Gazetesi kuruluyor, televizyon kuruluyor. Yani Yeni Yol bütün bu sanat merkezi ve şirketlerinin kaynağıdır. Herkes buraya gelip Yeni Yol'u kendisinin bir zenginliği olarak kabul ederse ve gücünü buraya katarsa başarımız da büyük olur." şeklinde konuştu.

"Hedefimiz Yeni Yol'u Türk Kültür Merkezi Haline Getirmektir"

Yeni Yol'un Başkan yardımcısı Halil Abula açıklamasında "Yeni Yol'da böyle kaliteli bir yönetim ve meclisin kurulması Makedonya'daki Türk halkının hayrınadır. Aslında bir şerefe de taşıyacağız. 68 yıllık köklü bir dernek olan Yeni Yol'un 70. yılını hep berber bu yönetimle kutlama şerefi bize ait olacak. Dolayısıyla "7'den 70'e" sloganımızla Yeni Yol'u bir Türk Kültür Merkezi haline getirmektir hedefimiz." dedi.

Yeni Yol'un Dram Tiyatro Sorumlusu ve Yönetim Kurulu üyesi Cenap Samed, "Buranın bir sanat evi olduğunu unutmayalım. Makedonya'da yaşayan bilhassa Üsküp'te yaşayan tüm Türklerin evidir. Biz gençler olarak elimizden geldiği kadar her türlü yardımda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Yeni Yol'un Yönetiminde Kimler Var?

Önümüzdeki dönemde Yeni Yol başkanlığını Salaydin Zekir yürütecek. Başkan Yardımcısı görevini Halil Abdula üstlenirken Derneğin Sekreteri Şeval Nuredin olarak belirlendi.

Yönetim Kurulu üyeleri arasında Metin Dalip, Sema Şaban, Fatma Selman, Hatice Cafer ve Aynur İdriz yer alıyor. Yeni Yol'un Denetim kurulunda ise Sadettin Ali, Firdaus Nebi ve Metin Dalip var.

Aynı zamanda Yeni Yol'un sanat kollarının sorumlularının dağılımı da yapıldı. Müzik ve Şarkı Grubunun sorumlusu Adil Aluş, Edebiyat grubunun sorumlusu Biba İsmail, Dram Tiyatro grubunun sorumlusu Cenap Samed, Folklor grubunun sorumlusu Okyan Selim, Saz ve Şarkı grubunun sorumlusu Birol Ramadan ile Cemil Kuçeviç ve basın yayın sorumlusu Meral Dalip Musli olarak belirlendi.