KGSD “Yeni Yol”, Üsküp’te Türkçe eğitim veren “Tefeyyüz”, “Petar Zdravkovski Penko” ve “Yaşar Bey Şkupi” ilkokulları işbirliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle konser düzenleyecek.

Konser, 23 Nisan Pazar günü saat 13.00’te Makedonya Opera ve Bale salonunda gerçekleşecek.

Yeni Yol’dan yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın şiirler, şarkılar, skeçler ve oyunlarla kutlayacağı 23 Nisan Bayramına siz değerli basın mensuplarının da buyurmasını ve etkinliğimizi izlemenizi davet ediyoruz” denildi.