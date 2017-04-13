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13 Nisan 2017 Perşembe

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Yeni Hayat Derneği Başkanlık Görevine Erkan Ali Seçildi

Kalkandelen Yeni Hayat Kültür Sanat Derneği başkanlığına yine Erkan Ali seçildi. 2014 yılında derneğin 9. başkanlığına seçilen Erkan Ali, yine Meclis üyelerinin güven oyunu alarak, yeni yönetim kurulu üyeleriyle de önümüzdeki dönemde çalışmalarını sürdürecek.

13 Nisan 2017 Perşembe 10:27
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Yeni Hayat Derneği Başkanlık Görevine Erkan Ali Seçildi



Kalkandelen Türklerinin köklü derneklerinden Yeni Hayat Kültür Sanat Derneği başkanlığına yine Erkan Ali seçildi. 2014 yılında derneğin 9. başkanlığına seçilen Erkan Ali, yine Meclis üyelerinin güven oyunu alarak, yeni yönetim kurulu üyeleriyle de önümüzdeki dönemde çalışmalarını sürdürecek.

Gazetemize yaptığı açıklamada başkanlığı döneminde derneğin çalışmaları hakkında bilgi veren Erkan Ali, "İlk olarak 2014 yılında işe 60. yıl dönümü kutlama konseri ile başladık. Akabinde 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü münasebetiyle Üsküp'te merkezi kutlamaya katıldık. Kalkandelen'de 23 nisan kutlamalarına 12 yaş folklor ekibimizle katıldık. İlk defa Kalkandelen Devlet Üniversitesinin Şarkiyat Bölümünün düzenlediği birinci mezuniyet töreninde folklor gösterisiyle yer aldık. Çalıklı Uluslararası Hıdrellez festivaline her yıl kesintisiz katıldığımız gibi bu yıl da katıldık.Topolnica Yörük Şenliklerinde yer aldık.Bu yıl ilk defa düzenlenen Eskişehir 2014 Türk Dünyası Kültür Başkenti festivaline katılıp, Makedonya Türklerini temsilen, Çalıklı Bahar folklor ekibiyle birlikte festivalde yer aldık. Yeni üyelerimize bağlama kursları düzenlemeye başladık." şeklinde konuştu.

Yeni Hayat, Uluslararası Antalya Yörük Festivaline Katıldı

Yeni Hayat Derneği Başkanı Ali açıklamasında ayrıca 2015 yılında birincisi düzenlenen Uluslararası Antalya Yörük Festivaline katıldıklarını hatırlattı.

Ali, "2015 yılında ilk defa  8-10 Mayıs tarihlerinde 1.Uluslararası Antalya Yörük Festivali,22. Yörük  Şöleni’ne katıldık. Festivalde başarılı halk oyunları ekibimiz orada ki Yörük kardeşlerimizden çok beğeni topladı. Osmanlıdan yadigar milli değerlerimize sahip çıktığımızı, örf  ve adetlerimizi günümüze taşıdığımızı gören Antalya halkının  memnuniyet ve sevincini hissettik.  2016 yılında da 2. Uluslararası Antalya Festivaline  davetiye aldık ve katıldık." dedi.

Derneğe 35 Yeni Üye Katıldı

Derneğe yeni üyeler kattıkları bilgisini de veren Erkan Ali, "2016 yılında 35 yeni katılan üyelerimizin kaydını yaptık. Katılan üyelerimiz  6.-7. ve 8. ilkokul  öğrencilerinden oluşmakta. Çok başarılı ve yetenekli  üyelerimizle ileriye yönelik projelerimiz var." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yeni hayat Derneği Başkan Erkan Ali ayrıca ileride yapılması planlanan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Ali, "İleriye yönelik projelerimiz ise, yeni halk oyunları koreografileri yanısıra, Rumeli Türkülerini ve tasavvuf  müziğini seslendirecek ve yaşatacak Koromuzu oluşturmak. Bağlama kurslarına devam ederek milli kültür değerlerimizin nesilden nesile taşınmasına öncülük olmak. Yurtiçi ve yurtdışı Festivallere katılmak için hazır olan ekibimiz gelecek olan davetleri değerlendirip çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz" dedi.

Hedef Yurt Dışındaki Festivaller

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Antalya Yörük Festivaline katılmak için davet aldıklarını da sözlerine ekleyen Ekan Ali, "Önümüzde 3. Uluslararası Antalya Yörük Festivali hazırlıkları devam ediyor. Çok değerli dostumuz Yörükler Derneği başkanı sayın Abdullah Duman'a Yeni Hayat adına teşekkür ederim. Üçüncü defa davetiye aldıktan hemen sonra hazırlıklara başladık. 5-8 mayıs tarihlerinde Makedonya Türklerini temsil etmenin heyecanı içinde yeni başarılara doğru koşmaktayız" ifadelerini kullandı.

Erkan Ali açıklamasında ayrıca derneğin meclis toplantısında güvenoyu alarak yeniden başkan seçilmesinde kendisine destek olan herkese teşekkürlerini ifade ederken, önümüzdeki dönemde de başarılara imza atacaklarına inandığını da söyledi.

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