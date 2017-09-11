Yeni Balkan Gazetesi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mürteza Sulooca, göreve yeni atanan Kültür Bakanlığı'na bağlı Toplumların Kültürlerini Tanıtma ve Geliştirme İdaresi Müdürü Menfi İlyas’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede Müdür İlyas, Toplumların Kültürlerini Tanıtma ve Geliştirme İdaresi olarak hedefledikleri çalışmalar hakkında bilgi verirken, Yeni Balkan Gazetesi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mürteza Sulooca, Yeni Balkan’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görüşme sonunda Sulooca, Müdür Menfi İlyas’a Yeni Balkan’ın süreli yayınlar ve kitaplarından hediye takdim etti.