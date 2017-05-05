Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Kültür AŞ tarafından organize edilen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı bugün düzenlenen görkemli törenle açıldı.

Ana konusu 15 Temmuz Şehitleri olan fuar açılışına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Özbekistan, Kırgızistan, Mısır başta olmak üzere birçok ülkeden davetliler katıldı.

15 Temmuz şehitlerinin kanlarıyla memleketi bir kez daha fethettiklerini anlatan Tüfenkci, "İnşallah kalemleriyle bu millete hizmet eden yazarlarımız, çizerlerimiz ve siz değerli okuyan kardeşlerimiz bu millete hayat vermeye devam edeceksiniz. Kılıçlarla bir memleket fethedilir, kanlarımızla bir memleket kurtulur ama kalemlerimizle de bir memleket yaşatılır." diye konuştu.



Bakan Tüfenkci, böyle etkinliklerin önemine işaret ederek, fuarın toplumun tüm kesimlerini kitapla buluşturduğunu sözlerine ekledi.

Yeni Balkan Yayınevi de Avrasya Yazarlar Birliği işbirliğinde Malatya Belediyesinin davetlisi olarak katılıyor.

Yayınlarımızdan bir set resmi açılış vesilesiyle Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci verildi.



Fuara Nihal Olçok Damgası

15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok’un yazdığı kitap damga vurdu. Şehit aileleri adına konuşan Üsküp doğumlu Olçok'un konuşması fuara katılanları derinden etkiledi.

Bakan Tüfenkci ve eşi Esra Tüfenkci Nihal Olçok'un kaleme aldığı “Şehitoğlu Şehit” adlı kitabı imzalattı.



300 yazar ve 360 yayınevinin katıldığı ve 14 Mayıs tarihine kadar açık kalacak olan 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı boyunca söyleşi, konferans ve kültürel etkinlikler yapılacak.