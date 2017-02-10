



Makedonya Yazarlar Birliği, 70. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Toplamda 540 üyesi olan Makedonya Yazarlar Birliği'nde, aralarında Fahri Kaya, İlhami Emin ve Nusret Dişo Ülkü'nün de bulunduğu 50 yıldan fazla üyeliği devam eden 30 yazar bulunuyor.

Yazarlar Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Makedonya Yazarlar Birliği'nin 70. kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 50 yıldan fazla birliğin üyesi olan yazarların eserlerinin sergilenmesi öngörülüyor. Sergilenecek kitaplar arasında Fahri Kaya, İlhami Emin ve Nusret Dişo'nun eserleri de yer alacak. Bu yazarlar Makedonya Edebiyatının gelişiminde en büyük öneme sahip yazarlar olarak gösteriliyor.

13 Şubat 1947 yılında kurulmuş olan Makedonya Yazarlar Birliği 70. kuruluş yıldönümünü 16 Şubat'ta düzenleyeceği davetle kutlayacak.

50 Yıldır Birliğin Üyesi Türk Yazarlar

Makedonya Yazarlar Birliği 70. kuruluş yıldönümünü kutlarken, 50 yıldan fazla birliğin üyeliğini yapmış yazarları da ön plana çıkarıyor. Bu yazarlar arasında Fahri Kaya, İlhami Emin ve Nusret Dişo Ülkü de yer alıyor.

Fahri Kaya, İlhami Emin ve Nusret Dişo Ülkü eserleriyle Makedonya Türk Edebiyatının yaşayan abideleridir.