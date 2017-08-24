Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle İstanbul Fetih Cemiyeti ve Uluslararası Balkan Üniversitesi ortaklığında “İki Şehirli Şair: Yahya Kemal” isimli projenin konseri dün akşam Üsküp’teki Bushi Otel’de yapıldı

Yahya Kemal’in bestelenmiş şiirlerinin yer aldığı konserin solisti Abdullah Uysal olurken, orkestrada Ferdi Koç (Ud), Tuncay Kardaş (Kanun), Erhan Bayram (Kemençe) ve Yunus Uray (Ney) yer aldı.

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerden 20 ve Balkanlardan 20 öğrencinin bir araya geldiğini kaydeden Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, bu projeye katkı sağlamaktan mutlu olduklarını söyledi.



Kocayusufoğlu, “Konserle sanıyorum olayın en ruhi tarafına, yine Yahya Kemal’in şiirlerinden derlenmiş ve müzikleştirilmiş eserlerini sanatçı arkadaşlarımız sergileyecekler. Ümit ediyorum dünden bugüne bilim dünyasından elde edilen tad dugün ruh dünyamızı da etkileyecek” dedi.

Proje kapsamında, 40 öğrenci bir hafta boyunca Üsküp’te Yahya Kemal Beyatlı’nın doğduğu ve büyüdüğü şehirde derslere katılacak ve şairin hayatının geçtiği yerleri gezecek. Projenin ikinci ayağında Makedonya’dan 21 öğrenci 11-17 Eylül tarihlerinde İstanbul’daki Yahya Kemal Enstitüsünün konuğu olacak.