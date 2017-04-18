



Üsküp Yunus Emre Enstitüsü tarafından 21-22 Nisan 2017 tarihleri arasında "Abide Şahsiyetler" başlığı altında medeniyet şairi Üsküplü Yahya Kemal Beyatlı’nın konu edileceği Konferans ve Yahya Kemal’in Üskübü başlıkları kapsamındaki Gezi Programı gerçekleştirilecek.

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş'un konuşmacı olarak katılacağı Konferans 21 Nisan 2017 Cuma günü saat 19.00’da Üsküp Türk Çarşısı tarihi Çifte Hamam’da düzenlenecek.

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Karakuş ile Gezi Programı 22 Nisan Cumartesi Üsküp’te doğan, sokaklarında gezen, havasını teneffüs eden ve çocukluk yıllarını bu coğrafyada geçiren medeniyet şairi Yahya Kemal Beyatlı’nın Üsküp Türk Çarşısı gezilerek anlatılacağı Gezi Programı yapılacak.

