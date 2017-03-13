Sabit Yusuf Kültür ve Sanat Derneği bünyesinde faaliyet gösteren tiyatro kolu, hazırladığı yeni oyunu “Yabancı”nın galasını 17 Mart’ta yapacak.
Gülnear Nurettin’in yazdığı ve yönettiği oyunda, derneğin tiyatro ekibi sahne alacak.
Oyunun galası 17 Mart’ta Gostivar Kültür Evinde saat 20.00’de başlayacak.
“Yabancı” Oyununun Galası Gostivar’da...
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