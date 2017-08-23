



Makedonya Türk Edebiyatı’nın önemli şairlerinden biri olan Fahri Ali, 1948 yılında Üsküp’te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, Üsküp’teki “Nikola Karev” Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Burs vaadinde bulunulması üzerine, “Az. Kliment Ohridski” Pedagoji Akademisi Matematik-Fizik Bölümü’ne kaydını yaptırdı. Burs vaadi boşa çıkınca da, ailesinin maddi imkânları sınırlı olduğundan öğrenimine devam edemedi. Bunun üzerine 1970 yılının sonlarına doğru Birlik Gazetesi’nde gazeteciliğe başladı. Uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra, gazetede haftada bir yayımlanan Bahçe Çocuk Eki’ni hazırlamaya başladı. Bir ara Sevinç ve Tomurcuk Aylık Çocuk Dergileri’nin yayın yönetmenliğini de yaptı.

İlk şiirlerini “Sesler” dergisinde, “Birlik” ve “Tan” gazetelerinde, “Sevinç” ve “Tomurcuk” çocuk dergilerinde yayınlar. “Mangal” başlıklı ilk şiir kitabı “Birlik” Yayınları tarafından 1973 yılında yayımlandı. Bunu, “İki Yürekli” (Birlik Yayınları, Üsküp 1978), “Nal” (Birlik Yayınları, Üsküp 1983), “Su Ağırlaştı” (Tan Yayınları, 1990), “Kayadan Kopma” (Birlik Yayınları, Üsküp 1992) adlı şiir kitapları takip etti. Şiirlerinin bazıları Makedoncaya çevrilip “Ostrata strela na slobodata (“Özgürlüğün Sivri Oku”, Ogledo Yayınları, Üsküp 1984) adı altına kitap olarak yayımlandı.

Arada bir yazdığı ve çocuk dergileri sayfalarında yayımlanan çocuklar için kaleme aldığı şiirler “Çocukluk Rüzgârları” (Birlik Yayınları, Üsküp 1994) adı altında kitap haline getirildi.

“Asya Şiirlerim” (Yeni Balkan Yayınları, Üsküp 2014) adlı şiir kitabı ve 2016 yılında Fahri Ali’ye ithafen yazılan “Mangal Fahri Ali-Hayatı Sanatı Eserleri” adlı kitap da, Yeni Balkan Yayınevi tarafından yayımlandı.

Fahri Ali, bir ara başkanı da olduğu “Orhan Veli Kanık” Yazın Oyun Topluluğu’nun kurucularındandır. 1968-69 yıllarında üyesi olduğu ve uzun zamandan beri faaliyet gösteremeyen “Yeni Yol” Kültür Güzel Sanatlar Derneği “Nâzım Hikmet” Edebiyat Kolu yerine, aynı derneğin çatısı altında, 1992 yılında faaliyete geçen “Yahya Kemal Beyatlı” Edebiyat Kolu’nun kurulmasına öncülük etti ve bu kolun başkan görevine seçildi.

Makedonya Yazarlar Birliği ve Gazeteciler Cemiyeti’nin üyesi, Yeni Balkan gazetesinde uzun zaman köşe yazarlığı da yapan Fahri Ali, 23 Ağustos 2016 tarihinde vefat etti.