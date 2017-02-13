Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, 17-23 Şubat tarihleri arasında; sanat eğitimini Türkiye, Şam ve Viyana’da karakalem, ebru, akrilik, yağlı boya, hat sanatı ve geleneksel el sanatları alanlarında yapan sanatçı Betül Burnaz’ın Deverân Aralığı Sergisi'ni açacak.
17 Şubat 2017 Cuma Günü saat 19.00’da Üsküp Türk Çarşısı tarihi Çifte Hamam’da açılışı yapılacak Deverân Aralığı Sergisi, 23 Şubat tarihine kadar açık kalacak.
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