“Türk Filmleri Haftası” bu akşam Makedonya Halk Tiyatrosunda “Uzun Hikaye” filminin galasıyla yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) katkıları ve Yerli Düşünce Derneği organizasyonunda gerçekleşen film haftası açılışına geniş katılım sağlandı.



Devlet Bakanı Beycan İlyas, T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, T.C. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, TBMM AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Makedonya meclisi milletvekili Yusuf Hasani, Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, çeşitli kurumların müdürleri, Türkiye’den gelen sanatçılar ve Üsküp halkı katıldı.

Makedonya Devlet Bakanı Beycan İlyas, Türk sinemasının Rumeli topraklarında da büyük bir ilgiyle karşılandığını belirtti. İlyas, “Gelecekte Balkanlarda ortaya çıkacak sinema eserleri, yetenekli yönetmenler ve oyuncularımızın inanç ile kültür coğrafyamızda tanıtımı açısından önem arz etmektedir” diye konuştu.



T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, bu etkinliğe sanatçıların katılımının kardeş ülke Makedonya’yla kültürel bağların gelişmesinde büyük bir anlam ifade ettiğimi söyledi.



Türk sinemasının son yıllarda büyük bir atılım yaptığına dikkat çeken Büyükelçi Kara, “Türk sinemasının seçkin örneklerinin dost ve kardeş ülke Makedonya’da sanatseverlerin beğenisine sunulmuş olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Esasen Türkiye-Makedonya ilişkileri her alanda ilerlemekte ve bu ilerlemelerin en yoğun alanların başında kültür gelmektedir” dedi.

“Buradaki Haklarla Çok Derin Bir Hikayemiz Var”

Katılımcıları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına selamlayan Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Türkiye bugün burada hem devletiyle hem de sizin neredeyse birinci derecede akrabanız olan milletinin her katmanıyla sizinler beraber” dedi.

Makedonya ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağlara değinen Topçu, “Burada yaşayan halkların bir tamamıyla çok şerefli bir mazimiz, çok derin bir hikayemiz var. Bir anlık belki ayrı düşmüş olabiliriz. Tekrar birlikte olmamıza ihtiyaç var” dedi.



Topçu, halkların yakınlaşmasının kültürel yakınlaşma ve dolayısıyla sinema sayesinde sağlanacağını belirtti.

Günümüzde kültürün sinema ve diziler olduğunu kaydeden TBMM AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, etkinliğin gerçekleşmesinde katkısı bulunanlara şükranlarını sundu.

Türkiyeli ünlü Yönetmen Osman Sınav, Makedonya ve bölge ülkelerini çok sevdiğini ve her gelişinde kendini evine gelmiş gibi hissettiğini belirtti.



"Türk Filmleri Haftası" Makedonya etkinliğinin sanat yönetmeni Öner Kılıç da günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Türk Film Haftası Programı

Galanın dışındaki diğer filmler yarından itibaren 14 Mayıs’a kadar Üsküp Ticaret Merkezi (GTC) Millenium sinemasında gösterime girecek.

Yarın “Çakallarla Dans 4”, 12 Mayıs’ta Çanakkale Yolun Sonu, 13 Mayıs’ta “Elveda Katya” ve 14 Mayıs’ta “Annemin Yarası filmi gösterilecek. Filmler saat 20.00’da başlayıp giriş ücretsiz olacak. Filmlerin tekrarları gösterime girdikleri gecenin ertesinde saat 17.00’de başlayacak.