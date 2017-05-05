Makedonya'nın başkenti Üsküp'ün tarihi mekanlarından Kurşunlu Han'da farklı ülkelerden Makedonya'ya eğitim görmek için gelen öğrenciler düzenlenen bir etkinlikte bir araya geldi.
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), Vizion M ve Köprü Derneği organizasyonunda gerçekleşen "Uluslararası Öğrenci Buluşması" etkinliğinde öğrenciler ait oldukları kültürleri tanıttı.
Geçen yıl da Üsküp'te düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Buluşması"nın bu yıl ikincisi gerçekleşti.
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