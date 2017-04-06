



Üsküp Fuarında devam eden 29. Kitap fuarının yanında bugün itibariyle Turizm ve Eğitim fuarları da başlıyor. Turizm ve Eğitim fuarları 6-8 Nisan tarihleri arasında açık olacak.

Açılışı bugün yapılacak fuarda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nin standında Türkiye'deki turizm olanakları tanıtılacak. Stantta fuaron ilk ve ikinci günü cam üfleme sanatçısı Feridun Pekeş canlı performans sergileyecek ve cam üfleme sanatı icra edecek.



Eğitim ve Kariyer fuarında ise üniversiteler ve diğer eğitim kurumları öğrencilere sundukları olanakları tanıtacak.