



Bugün Üsküp’teki Davut Paşa Hamamında Kültür Bakanı Robert Alagyozovski’nin de katılımıyla telif haklarıyla ilgili hazırlanan yasa tasarısı üzerine kamuoyu tartışması gerçekleşti.

Yazarlar, yapımcılar, sanatçılar, medya temsilcileri, sivil toplum temsilcileri ve çeşitli kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştiren bu tartışma toplantısında telif hakları alanında karşılaşılan sorunlar masaya yatırıldı.

Toplantıda söz alan Kültür Bakanı Alagyozovski, şu ana kadar telif hakları yasasındaki belirsizlikler nedeniyle Kültür Bakanlığı’nda yeni yasa tasarısı hazırlandığını ifade etti. Kültür Bakanlığının yasa tasarısını Eylül ayına kadar tamamlanacağını söyleyen Bakan Alagyozovski, metnin açık tartışmaya sunacaklarını ve belirli uzmanları da bu tartışmaya dahil ederek kendilerinin de bu konudaki düşüncelerini alacaklarını kaydetti.



Bakan Alagyozovsaki yasa tasarısı metninin Avrupa Birliği Uzmanlarına da düşünce almak için gönderileceğini ekledi.

Açık tartışma diğer temsilcilerin de katılımlarıyla devam etti.