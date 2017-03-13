Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, bu akşam Stone Bridge otelinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 96. yıl dönümü münasebetiyle ''Tarih Işığında Bir Dava Adamı Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı'' konulu bir panel düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Müsteşarı Cem Gündüz, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Yardımcısı Emine Gizem Başkan, Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Bünyamin Kutlu, Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, Eğitim Müşaviri Tamer Sevim, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, öğretim üyeleri, dernek başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan panelde, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, Mehmet Akif Ersoy’un Türk ve Osmanlı medeniyetinin önemli bir karakteri olduğuna dikkat çekti.

Korkmaz, “Hem bir şair hem bir yazar hem de bir din alimi olarak dünya medeniyetine sundukları bütün medeniyetlerin takdiridir. Mehmet Akif Ersoy, yazmış olduğu İstiklal Marşını Türk milletine vakfetmiştir ve kitapları arasına da almamıştır. İstiklal Marşı'nın kabulünün 96. yılı münasebetiyle Bir Balkan şairi, bir dava adamı Mehmet Akif Ersoy’u burada konuşmak bizi onurlandırıyor” ifadelerini kullandı.

“Milletin Gösterdiği Kahramanlık İstiklal Marşına Yansımıştır”

Panelin amacının Mehmet Akif Ersoy’u daha iyi anlamak olduğunu kaydeden panel moderatörü Kalkandelen Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca, “Türk milletinin tarih boyunca bir çok sıkıntılı zamanları olmuştur. Bu sıkıntılı zamanlardan bir tanesi de Kurtuluş Savaşı yıllarıdır. Bu savaş döneminde milletin göstermiş olduğu kahramanlık, adeta İstiklal Marşına da yansımıştır. Milletin asla bir korkuya düşmediğini bilerek ve bunu da yeni nesillere hitaben Mehmet Akif İstiklal Marşına ‘Korkma’ diyerek başlamıştır. Bu Türk milletinin var oluşunun ve gelecek nesillere aktarımı için önemlidir” dedi.



Koca, Kurtuluş Savaşını başlatan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bugünlere gelinmesinde emeği geçenleri yad ettiklerini sözlerine ekledi.

Panelin konuşmacılarından Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Faruk Gezgin, Mehmet Akif’in hayatından kesitler, karakterinden bazı örnekler verdi. Gezgin, İstiklal Savaşının ne demek olduğunu ve savaş şartları içinde İstiklal Marşının kabulünün nasıl gerçekleştiğini, Mehmet Akif’in hangi ruh hali içerisinde İstiklal Marşını yazdığını anlattı.

Gezgin, “Böyle bir eşsiz insanı anlatmaktan gurur duyuyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Şener Bilali, Mehmet Akif’in döneminin büyük bir şair, filozof ve propaganda adamlarından bir tanesi olduğunu belirtti.

Bilali, Mehmet Akif Ersoy’un yaşadığı dönemde Doğu ve Batı dünyasında yaşanan siyasi, iktisadi ve sosyal değişiklikleri incelerken, “İlim adamlarını etraftaki sosyal, kültürel ve iktisadi değişiklikler etkiliyor. Buna göre yapılandırılıyor ve buna göre kendileri harekete geçiyorlar. Mehmet Akif de bizzat kendisi de etkilenmiş ve kendi hayat çizgisini, felsefesini çizmeye çalışmıştır” diye konuştu.