Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, 26 Ocak Perşembe akşamı Üsküp’te “Osmanlı Mezar Taşlarının Edebî ve Estetik Değerleri” konferansı düzenleyecek.

Enstitüden yapılan açıklamada, “Osmanlı Medeniyeti’nin izlerini taşıyan başkent Üsküp’te işleyeceğimiz ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Samsakçı tarafından verilecek olan ‘Osmanlı Mezar Taşlarının Edebî ve Estetik Değerleri’ konulu Konferans ve akabinde gerçekleştirilecek olan ve Yazar Doç. Dr. Mehmet Samsakçı tarafından mezar taşları üzerinde bulunan bir edebî geleneği ama daha da önemlisi, burada yansıyan çeşitli “zihniyet”leri, hassasiyetleri, kabulleri ortaya çıkarmak üzere kaleme alınan Ölüme Açılan Estetik Kapı “Türk Mezar Taşı Edebiyatı” eserinin imza gününe katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır” denildi.

Konferans, Bushi Resort & Spa’da saat 18.00’de başlayacak.