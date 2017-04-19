



Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ile Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) organizasyonunda başkent Üsküp'teki Holiday İnn Otelde Kutlu Doğum programı düzenlendi.

Kutlu Doğum programı Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra ise konuşmalara geçildi. Ardından da ilahi gösterisi sunuldu.

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin yaptığı açıklamada, yıllar önce Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hz. Muhammedi anlamak ve anlatmak amacıyla başlatılan Kutlu Doğum etkinliği geleneğini sürdürdüklerini ifade etti.

T.C. Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan ise açıklamasında, "Biz Emin Peygamberin, güvenilir Peygamberin inşallah güvenilir ümmeti olma yolunda bir gayret etme hususunda bu haftayı tertip etmiş bulunuyoruz" şeklinde ifadeler kullandı.



Programa TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Çayır Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Baki, T.C. Ticaret Baş müşaviri Bünyamin Kutlu, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Hakan Özçelik, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanı Erdal Atalay, Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fuat Korkmaz, TRT Makedonya Temsilcisi Bekim Muhtareviç, TMBH Genel Başkanı Erdoğan Saraç, TDP Gostivar Şubesi Başkanı Muhitti Kahveci, MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.