Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 96. yıl dönümü münasebetiyle ''Tarih Işığında Bir Dava Adamı Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı'' konulu panel düzenleyecek.

Panel başkanlığını Kalkandelen Devlet Üniversitesi Şarkiyat Bölümü Öğretim Görevlisi Yard. Doç. Dr. Selçuk Kürşad Koca’nın üstleneceği programda, Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Faruk Gezgin “İstiklal Marşının Kabulü ve Bir Dava Adamı Mehmet Âkif Ersoy” başlıklı bildirisini sunacak. Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Şener Bilali ise İstiklal Marşı’nın kabul edildiği döneme ait tarihi notlar paylaşacak.

Panel, 13 Mart Pazartesi Stone Bridge Hoteli'nde saat 19.00’da başlayacak.