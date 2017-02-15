



Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 17-21 Şubat tarihleri arasında İran Film Haftası düzenlenecek. İran Film Haftası kapsamında İran yapımı film ve belgeseller Makedonya Sinemateğinde gösterime girecek.

Bugün Makedonya Sinemateğinde düzenlenen basın toplantısında bu etkinlik hakkında İran İslam Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Hossein Karimi de konuştu. Büyükelçi Karimi, konuşmasında amacın İran kültürünü bu toraklara yansıtmak olduğunu vurgularken ili ülke arasındaki kültürel işbirliğinin de geliştirilmesi olduğunu ifade etti.

Konuşmasında Büyükelçi Karim, "Kültürel ve sanatsal değerler sadece kendi sınırlarının dışında farklı ülkelere farklı milletlere tanıtılınca değerleniyorlar. Film ise günümüzde kültürel işbirliğini sağlayan en önemli iletişim aracıdır." dedi.

Bugünkü basın toplantısında İranlı 'Gümüş Aslan' ödüllü Yönetmen Shahram Mokri, senarist ve yönetmen eşi Nasim Samani ile birlikte yer aldı.

Dünyaca ünlü İranlı yönetmen Abbas Kiyarostami'nin öğrencisi olma özelliğine sahip İranlı yönetmen Shahram Mokri, yaptığı açıklamada İran filminin mimari ve şiir açısından tanınmış olduğunu vurguladı. Eşi Nasim Samani ise Makedonya'dan bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Yönetmen çift, Makedonya'nın film çekimleri için özel yerlere sahip olduğunu, önümüzdeki dönemde de Makedonya'da da bir çalışma yapmaya sıcak baktıklarını dile getirdi.

İran Film Haftası, Makedonya Sinemateği'nde Cuma akşamı gösterime sunulacak yönetmenliğini Seyfulla Samadiyan'ın yaptığı "Abbas Kiyarostami ile 76 dakika ve 15 saniye" adlı belgesel filmi ile başlayacak. Film haftası boyunca film severler 5 adet uzun, 1 adet de kısa metrajlı İran yapımı film izleme şansı bulacak.

İran Film Haftasında ayrıca Mokri'nin "Kedi ile Balık", Nima Cavidi'nin "Melburn" ve Kiyarostami'nin "Beni Eve Götür" adlı filmler de sunulacak.