Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle İstanbul Fetih Cemiyeti ve Uluslararası Balkan Üniversitesi ortaklığında bu akşam Üsküp’teki Bushi Otel’de "İki Şehir bir şair: Yahya Kemal" konulu bir konferans düzenlendi.

Türkiye’den 20, Balkanların çeşitli ülkelerinden de 20 olmak üzere toplamda 40 öğrencinin katıldığı konferansta, Dr. Aydın Afacan “Yahya Kemal’in Poetikası” adlı sunumunu yaptı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, üniversite olarak Yahya Kemal’i doğduğu topraklarda anmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Kocayusuofğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığımızın destekleriyle, değerli öğretmenlerimizin koordinasyonu ve Uluslararası Balkan Üniversitesinin Üsküp’teki ev sahipliğiyle bu projeyi hayata geçirmiş olmaktan gerçekten üniversitemiz ve öğrencilerimiz adına haklı bir gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

Proje Koordinatörü Hüseyin Tunca, Yahya Kemal’in Türk edebiyatı, Türkiye ve Türk dünyası için önemi hakkında yaptıkları projenin T.C. Kültür Bakanlığı tarafından kabul edilip hayata geçirildiğini belirtti.



Tunca, “Projemizin beklenen çıktısı, burada bir farkındalık yaratmak. Yahya Kemal gibi değerli bir şahsiyeti, Üsküp’ün çıkardığı bu istisna şahsı biraz daha hatırlatmak, yeni nesilde kaybolmaya yüz tutan bir takım değerleri inkişaf ettirmek, çocukları bir araya getirerek aslında bizim Balkanlardaki kardeşlerimiz olduklarını, tek farkın coğrafya olduğunu görmelerini sağlamak” ifadelerini kullandı.

Konferansın konuşmacısı Dr. Aydın Afacan, Yahya Kemal Beyatlı’nın günümüz Türk şiirinin poetikasını ana hatlarıyla belirleyen bir şair olduğunu vurguladı.

Yahya Kemal’in sanat konusunda bir yol gösterici olduğuna dikkat çeken Afacan, “Hem Batı’dan hem Doğu’dan bakabilmeyi bilmiş bir insan. Paris’te geçirdiği yıllar, Üsküp’te ve Balkanlar’daki o muazzam yaşantı ve aşık olduğu İstanbul. Bu çerçevede hiç kuşku yok ki bize birçok şey öğretmiştir ve öğretmeye de devam ediyor” diye konuştu.



Proje kapsamında, 40 öğrenci bir hafta boyunca Üsküp’te Yahya Kemal Beyatlı’nın doğduğu ve büyüdüğü şehirde derslere katılacak ve şairin hayatının geçtiği yerleri gezecek. Projenin ikinci ayağında Makedonya’dan 21 öğrenci 11-17 Eylül tarihlerinde İstanbul’daki Yahya Kemal Enstitüsünün konuğu olacak.