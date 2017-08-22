Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle İstanbul Fetih Cemiyeti ve Uluslararası Balkan Üniversitesi ortaklığında bu akşam Üsküp’teki Bushi Otel’de "İki Şehir bir şair: Yahya Kemal" konulu konferans düzenlenecek.

Saat 20.00’da başlayacak olan konferansta Aydın Afacan “Yahya Kemal’in Poetikası” konulu bir konferans verecek.

Ertesi gün (23 Ağustos) yine Bushi Otel’de saat 20.00’de Abdullah Uysal’ın “Yahya Kemal’in Bestelenmiş Şiirleri” isimli konseri düzenlenecek.