İslam Gençlik Forumu, Zenica Üniversitesi işbirliğinde bugün Üsküp’teki Çifte Hamam’da “Hz. Muhammed Müzesi” sergisinin resmi açılışı yapıldı.
Zenica Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esmir Haliloviç’in hazırladığı gezici müze, düyanın birçok şehrinden sonra Üsküp’te de sergilendi.
Organizatörlerin yanı sıra Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz da katıldı.
Girişin ücretsiz olduğu sergi 13 Şubat’a kadar açık kalacak.
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