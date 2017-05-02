Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliğinde yarın Üsküp’te “Gelin Kitap Okuyalım” etkinliğini düzenleyecek.
Saat 17.00’de Kurşunlu Han’da düzenlenecek olan etkinlik hakkında Yunus Emre Enstitüsünden, “Etkinliğe gelirken yanınızdan 1 adet kitap getirmeyi unutmayın!” çağrısı yapıldı.
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