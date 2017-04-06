



Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bugün 7. Uluslararası Turizm Fuarı Başladı. Turizm acentelerinin yeni turist sezonu için sundukları olanaklar ziyaretçilere sergileniyor. Turizm fuarı 8 Nisan tarihine kadar sürecek.

Uluslararası Turizm Fuarında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'nin Türkiye'yi tanıtan standının da açılışı yapıldı. Ev sahipliğinin Kültür ve Tanıtma Müşaviri Hakan Özçelik'in yaptığı stant açılışına Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, Kültür Bakanlığı Müsteşarı Behicudin Şehabi, TRT Makedonya Temsilcisi Bekim Muhtareviç, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü İsmail Kocayusufoğlu, Halkbank Makedonya Genel Müdürü Turhan Ademi, Ramstore Genel Müdürü Ayhan Uzun ve çok sayıda ziyaretçi katıldı.



Türkiye standında Türk kültürü yanı sıra Türkiye'deki turizm olanakları da tanıtılıyor. Stantta ayrıca Türkiye'den gelen sanatçı Feridun Pekeş ziyaretçilere cam üfleme sanatının canlı performansını sergiliyor.

'Türkiye'ye Giden Makedonyalı Turistler Mutlu Olarak Dönecekler'

Türkiye Kültür ve Tanıtma Müşaviri Hakan Özçelik yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye olan teveccüh devamlı artmaktadır. Her yıl Makedonyalı turistler ülkemize gelmekte turizm bölgelerini ziyaret etmektedir. Hatta bir rakam verecek olursak 2014 yılında 30 bin olan rakam periyodik olarak 147 bine, 155 bine, 167 bine çıkmıştır. Amacımız bu sayıyı daha da arttırmaktır. Türkiye turizm için giden Makedonyalı vatandaşlar Türkiye'den mutlu ve tatile doymuş olarak döneceklerdir. Türkiye bu bakımdan her türlü önlemini almıştır, güvenlikle ilgili hiç bir sorun yoktur. Amacımız Makedonyalıları turist olarak Türkiye'yi daha ön plana almalarını sağlamaktır." dedi.



Uluslararası Turizm Fuarında Fibula, Savana gibi acenteler turist sezonu için ziyaeretçilere fırsatlar sunuyor.

