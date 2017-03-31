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31 Mart 2017 Cuma

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TİKA 120 Ülkeden 1200 Genç Doktor ve... Dünya Nadir Hastalıklar Günü Türk Doktorlar Kosova’da Yine Bir İlke... Şehir Hastanesi Onarılıyor, Hastalar... Türkiye’den Kosova’ya Sağlık Desteği Tefeyyüz Öğrencileri Böbrek Hastalıkları... Makedonya'da Grip Vakaları Azalıyor Kalp Cerrahisi Kliniği, Geçen Yıl 388... TİKA Kosova'da Yoğun Bakım Kliniği... Dr. Hasan: “Makedonya’daki Şeker... Dünya Helal Günü İstanbul’da Kutlandı Dünya Sigarayı Bırakma Günü Acıbadem, Makedonya'dan Sonra Bulgaristan... Damka'dan Türkiye'ye Teşekkür TİKA, Makedonya'da Otizm Merkezi İçin...
Murat Paşa Camiinde Mevlid-i Şerif Okundu Murat Paşa Camii'nde Mevlid-i Şerif... Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun Üç Aylarımız Mübarek Olsun... Sağlıklı ve Mutlu Yaşam İçin Sağlıklı... Şirin: “Amacım, Fizyoterapi Nerede... Öğretmenlik Mesleği Kadınlar İçin... Kütüphanede Çalışmak, Kitaplara Olan... Gülşen Nuhi’ye Plaket Takdim Edildi Türk Dilini ve Edebiyatını Yaşatmak... Gidiyoruz Genç ve Kadınların Sorunlarına Çözümler... Geçtiğimiz Yıl 54 Baba Doğum İzni... Romenlere İş İmkanı Sağlanarak Sertifika... Öğretmenliği Seçmemdeki En Büyük...

Üsküp'te 29. Kitap Fuarı Başlıyor

Bu yıl 29.'su düzenlenecek olan Kitap Fuarı, Üsküp Metropolis Arena'da birinci ve ikinci hollerde toplam 4 bin metrekarelik alanda yer alacak. Bir hafta boyunca sürecek fuarda farklı etkinlikler ve kitap tanıtım programları da düzenlenecek.

31 Mart 2017 Cuma 13:39
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Üsküp'te 29. Kitap Fuarı Başlıyor



Gelecek hafta 4 - 10 Nisan tarihleri arasında başkent Üsküp'te Kitap Fuarı açılacak. 80'nin üzerinde yayıncının katılacağı fuarda kitap severlere 80 binin üzerinde yayın sunulacak.

Bu yıl 29.'su düzenlenecek olan Kitap Fuarı, Üsküp Metropolis Arena'da birinci ve ikinci hollerde toplam 4 bin metrekarelik alanda yer alacak. Bir hafta boyunca sürecek fuarda farklı etkinlikler ve kitap tanıtım programları da düzenlenecek.

29. Kitap Fuarına bu yıl tek Türkçe yayın evi olarak Yeni Balkan katılıyor.

Yeni Balkan Yayınevi, 7 Nisan 2017 Cuma günü, kitap fuarının 2. Hal’ında, saat 14.00-16.00 arasında çocuklara yönelik “Tarihimizi Boyayalım” adlı boyama etkinliği düzenleyecek. Bunun haricinde fuar boyunca çocuklar “Bahçe” dergisi, Necati Zekeriya’dan “Harfler ne Yer?”, Yrd. Doç Dr. Kürşat Selçuk Koca’dan seçimi ile “Nasreddin Hoca’dan Seçme Fıkralar”, Melek Adem’in hazırladığı “Bilmece Dünyası”, “Tarihimizi Boyaylalım” boyama serisi ile de yakından tanışma imkanı bulacaktır.   

Yeni Balkan yayınlarının Tanıtımı Yapılacak

9 Nisan 2017 Pazar günü ise, 14.00-16.00 saatleri arasında Yeni Balkan Yayınevi tarafından yayımlanan yeni kitapların tanıtımı yapılacak. Kitap tanıtımında MC Kültür Bakanlığı destekli Cemal Süleyman’ın “Hatıralarımda Kalanlar, Birlik’te Otuz Yıl” ve Yrd. Doç. Dr. Nazlı Rânâ Gürel’in “Kırmızı Gülün Alı Var, Makedonya Yazıları” kitaplarının yanı sıra bu yıl genç yazarların kitapları da damga vuracak. Rabie Ruşid’in “Alaimisema”, Mebruh Mirtoski’nin “Dünyanın İki Yüzü” adlı romanı, “Emel Hamza Şerif’in “İlhamın Adı: Perşembe”, Süleyman Gina’nın “Şükrü Ramo’dan Seçme Şiirler” ve Yaser Halim, Zeynep Arifi ve Derya Ruşan’ın “Genç Filizler – 2” adlı şiir kitaplarının tanıtımı gerçekleştirilecek. Rabie Ruşid ve Yaser Halim bu yıl ikinci kitaplarıyla kitapseverlerin karşısına çıkarken, tanıtımda dokuz gencin şiir kitapları tanıtılacak.

Kitap fuarında Köprü Derneği de yer alacak.

Kitap fuarı 4 - 10 Nisan tarihleri arasında her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık kalacak.

Turizm Fuarında Türkiye Tanıtılacak

Kitap fuarı ile birlikte Üsküp Fuar'ının üçüncü holünde 7. Uluslararası Turizm Fuarı da açılacak. Turizm fuarında turistik acenteleri turizm fırsatlarını sunacak.

Uluslararası Turizm Fuarında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği de fuarda Türkiye'deki turistik ve kültürel gezi imkanlarını sunacak.

7. Uluslararası Turizm Fuarı ile 20. Eğitim ve Kariyer Fuarı 6 ile 8 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. 

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