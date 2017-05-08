Hıdırellez Bahar Şenlikleri Festivali kapsamında bugün Üsküp’te 22. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu düzenlenecek.
Sempozyum öncesinde bir sergi açılışının yapılmasından sonra selamlama konuşmalarına geçilecek. Düzenlenecek dört oturumda katılımcılar tebliğlerini sunacak.
Üsküp’te 22. Uluslararası Türk Kültürü...
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