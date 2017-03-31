Üsküp Türk Çarşısı’nda kaybolmaya yüz tutmuş veya unutulmuş zanaatların gündeme getirilmesi, bu zanaatları icra eden ustaların ihya edilmesi ve zanaatlarını anlatabilecekleri ortamı oluşturma amacıyla bugün Üsküp’te “Yaşayan Çınarlar” projesi hayata geçirildi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün gerçekleştirdiği projenin ilk konuğu çarşı kuyumcularından ve aynı zamanda ESNAF Derneği Başkanı Beytulla Morina oldu.

Kuyumculuğun önemli zanaatlardan biri olduğunu kaydeden Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, projenin hem zanaatkarlara zanaatlarını anlatabilecekleri ortamı vereceğini hem de yeni nesillerin bu birikimden faydalanabileceğini söyledi.

Korkmaz, “Gelen katılımcılar arasında el sanatlarına katılan kursiyerlerimiz de var. Bu anlamda belki de onların da ufkunu açacak bir söyleşi olacak. 2017 yılı içerisinde yine Üsküp Türk çarşısında farklı sanatları icra eden zanaatkarlımızla birlikte olacağız. Bu yıl üç farklı zanaatı işlemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



Kuyumcu ve ESNAF Derneği Başkanı Beytulla Morina, Yunus Emre Enstitüsüyle çarşıyı eski günlerine döndürmek için projeler üstünde çalıştıklarını belirtti.

Morina, “Çarşımız yeniden canlanmaya başladı. Eski zanaatları yeniden gün yüzüne çıkartmak için çalışıyoruz. Çarşı, sadece Üsküp’ün değil bölgenin de merkeziydi. Bu projelerle zannediyorum ki eski zanaatları, çıraklık ve kalfalık gibi mertebeleri geri çevirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

8 yaşından itibaren kuyumculuğa çırak olarak başladığını kaydeden Morina, “Eskiden çarşının nasıl çalıştığını herkes biliyor. Eski Osmanlı döneminden kalma böyle bir yer yok. Eskiden çarşı bir zanaat okuluydu. En önce terbiye alınır daha sonra çocuklar yetiştirilirdi. Şu anda çırak bile bulamıyoruz” dedi.



2013-2015 yılları arasında “Geleneksel Türk El sanatlarının İhyası” projesi, Yunus Emre Enstitüsü ve Halkbank ortaklığında hayata geçirildi. Bu kapsamda, Üsküp Türk çarşısında ahşap oymacılığı ve gümüş işlemeciliği sanatları icra edildi.