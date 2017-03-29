



Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, zanaata ve zanaatçıya önem vererek, “Ustadan Çırağa” Projesi ile kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarını ihya etmenin yanı sıra, zanaatı ayakta tutacak yeni nesiller yetiştiriyor.

Enstitü, geçmişte gerçekleştirilen projelere bir yenisini daha ekledi. Üsküp Türk Çarşısı’nda kaybolmaya yüz tutmuş veya unutulmuş zanaatların gündeme getirilmesi ve bu zanaatları icra eden ustaların ihya edilmesi ve zanaatlarını anlatabilecekleri ortamı oluşturma gayesi ile “Yaşayan Çınarlar” projesini hayata geçiriyor.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada "2017 yılında gerçekleştireceğimiz proje ile Üsküp Türk Çarşısı zanaatçılarının tecrübelerini ve deneyimlerini genç nesillere aktarabilecekleri bir ortam oluşturuyoruz. 31 Mart Cuma günü gerçekleştireceğimiz ilk buluşma ile Üsküp Türk Çarşısı’nda kuyumculuk zanaatını yıllardır icra eden Bejtulla Morina ile sanatseverleri buluşturuyoruz. Cuma günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek etkinliğimize davetlisiniz." ifadeleri yer aldı.

