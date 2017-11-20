



Üsküp Türk Tiyatrosu tarafından Çarşamba günü galası gerçekleştirilecek William Shakespeare’in yazdığı ‘Kral Lear’ oyunu hakkında bugün basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Üsküp Türk Tiyatrosu Müdürü Naci Şaban, yönetmen Diego De Brea ve oyuncular basının karşısına geçti.

Daha önce ‘Kral Lear’ oyunuyla Ohri yaz Festivali kapsamında seyircinin büyük beğenisini toplayan Üsküp Türk Tiyatrosu oyuncuları bu kez Üsküplü tiyatro severlerle buluşacak. Oyunda Cenap Samet, Osman Ali, Nesrin Tair, Erman Şaban, Zübeyde Ali ve Ebru Musli rol alıyor.

‘Kral Lear’ oyunun başrol oyuncularından Cenap Samet, açıklamasında oyun hakkında “Bu oyun Shakespeare’in de yazarken en çok çaba sarf ettiği bir oyundur. Kral Lear oyunu bir tek beyaz noktası olmayan bir oyundur. Bir sandalyeye sahip olan insanların, bir gün o sandalyeyi kaybettiklerinde onların durumunun ne olacağının tam bir açıklamasıdır. Fakat bu durumlar ve bizim oynadığım trajedi sadece her günlük tiyatro oyunlarında olduğu gibi değil, sonuna kadar yani ölüme gidene kadar o durumu ve hisleri açıklamamızla geçti. Yönetmenin stili bayağı farklı. Çalışma sistemi çok ağır. Sahnede görebileceğiniz şeyler bizim çalıştığımızın yüzde 30’udur. Yani yüzde 70’i suya atılmadı, hayır. Bu yönetmenin bir yönü, yüzde 100’ün sadece yüzde 30’unu gösteriyor. Yüzde 70’ini o yüzde 30’u göstermek için kullanıyor. Sahnede yaşadıklarımız ve gördüklerimiz bize bir ekol oldu. Çünkü her gün böyle bir yönetmenle çalışmamız mümkün değil” ifadelerini kullandı.



Yönetmen Diego De Brea, yaptığı açıklamada oyun hakkında yorum yaparken, oyuncuların performansından memnun olduğunu ve bu işbirliğinin bir başlangıç olduğunu söyledi.

Üsküp Türk Tiyatrosu Müdürü Naci Şaban, Komedi Tiyatrosu binasında üç farklı tiyatronun çalışmalarını aynı anda sürdürdüğünü ve bunun şartları zorlaştırdığını söyledi. Şaban, aynı zamanda önümüzdeki haftalarda Üsküp Türk Tiyatrosunun Bilecik’te Uluslararası Tiyatro Festivaline ‘Othello’ oyunuyla katılacaklarını da duyurdu.