Seyircinin büyük beğenisini toplayan “Othello” oyunu, 18 Şubat’ta yeniden seyircinin karşısına çıkacak.
William Shakespeare'nin yazdığı, yönetmenliğini Deyan Proykovski’nin yaptığı oyun, Komedi Tiyatrosu sahnesinde saat 20.00’da başlayacak.
Oyunda, Othello rolünü Cenap Samet, Desdemona rolünü Suzan Akbelge, İAGO rolünü Selpin Kerim, Cassio rolünü Osman Ali, Emilia rolünü Zübeyde Ali ve Roderigo rolünü Neat Ali canlandırıyor.
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