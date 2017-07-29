banner43

banner42

29 Temmuz 2017 Cumartesi

Başsavcı Zvrlevski’nin Görevden Alınmasıyla... Başbakan Zaev, İslam Birliği Başkanı... Üç Kişi Daha Bulaşıcı Hastalıklar... Meclis Başkanı Caferi, 3 Aylık Çalışmalarını... Borisov: ‘Makedonya ile İlişkilerimizde... Yargıtay, Gruyevski ve Boşkovski’nin... Arnavutluk’tan Makedonya’ya NATO Yolunda... Zaev Makedonya ile Bulgaristan Arasındaki... Kamu Kurumlarındaki Türklerin Değişikliklerine... Savunma Bakanı Radmila Şekerinska’dan... Başbakan Zaev, Azerbaycan Büyükelçisi... Azerbaycan Büyükelçisi Bagirov Meclis... Makedonya ve Arnavutluk Ortak Bakanlar... Bakanlar Kurulu, Denetleme ile Yönetim... Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov’dan...
Güneşli ve Sıcak Hava Makedonya Genelinde... Makedonya ile ABD Ordularından Ortak... Mustafa Paşa Vakfı Tekzip Metni Yayınladı İçişleri Bakanı Dini Liderlerle Bir... Cumhurbaşkanı İvanov’dan Hükümet... Üsküp Depreminin 54. Yıldönümü TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov Makedonya’da... Hac Başvuruları 1 Ağustos’a Kadar... Doyran Halkı Referandumda Maden Ocaklarına... Bugün Sıcaklıklar 40 Dereceyi Aşacak;... Makedonya, Kişi Başına En Çok Sigara... Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat AB... Temyiz Mahkemesi, Adli Kontrol Kararlarını... Hava Sıcaklıkları Artacak Kumanova’da Trafik Kazası; 14 Yaralı
50 Yaşın Altındakilere Cuma Namazı... ABD Dışişleri Bakanlığından Mescid-i... Dr. Sadık Ahmet Sevgisi Devam Ediyor! Türkiye’de Başbakan Yardımcılarının... Dr. Sadık Ahmet Vefatının 22. Yıldönümünde... Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral... FETÖ ABD’nin Terör Raporunda İstanbul Şiddetli Yağışa Teslim Oldu Antarktika'dan Kopan Dev Buz Dağı Kıyıdan... Mostar Köprüsü Önünde “15 Temmuz’u... İsrail Polisi Mescid-i Aksa'yı Kapattı 15 Temmuz Şehitleri Prizren'de Anıldı Hırvatistan’da Türk bayrağına Çirkin... Kosova’nın Mamuşa Belediyesinde ’15... Srebrenitsa Katliamının 22. Yıldönümü
Ramstore Yeni “Express” Marketini... Otoyolların Tamamlanması Fazladan 120... MATTO, Adıyamanlı İşadamlarını Ağırladı Makedon-Türk İş Forumu Yapılacak Makedonya ile Türkiye Turizmde “Rekor”... Mayıs’ta Makedonya’ya gelen Her 3... Kazakistan, Makedonya’dan 5 Otobüs... Üsküp-Doha Seferleri Makedonya’yı... ‘Yerli Şirketlere Yabancı Uzman’... Bütçe Değişikliği Tartışmaları... Wizz Air Üsküp Havaalanından Üç Yeni... Halkbank, Makedonya'daki 5 Büyük Banka... Ekspres Tur Türkiye-Makedonya Hattındaki... Bütçe Değişikliği Bakanlar Kurulunun... Devlet Bakanı Adnan Kahil Müsiad Balkan...
Süper Kupa Renkleri Üsküp Kalesini... Vardar, Copenhagen’i 1-0’lık Skorla... Nilüfer Belediyespor’un Yeni Transferi... Vardar Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme... Şkendiya Tur Atladı, Rabotniçki Elendi Üsküp’te Oynanacak Süper Kupa Maçının... TİKA'dan “Liria“ Atletizm Kulübüne... Fenerbahçe’den Elif Elmas İçin FİFA’ya... Makedonyalı Elif Elmas Fenerbahçe’ye... Ohrili Cedi Osman NBA’e Transfer Oldu Galatasaray’ın Emektar Futbolcuları,... Türkiye, Makedonya’yı Voleybol’da... Makedonya ile Türkiye’nin U18 Voleybolcuları... Makedonyalı Futbolcu Muarem Kazakistan’a... Fenerbahçeli Yıldıza Üsküp’te Onur...
Üsküp Türk Tiyatrosu Müdürü Atilla... Güner İsmail ve Ramadan Ramadani Kültür... Üsküp’te Telif Hakları Yasası Tartışıldı TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Ohri’de... Karadağ Şavnik Şehir Meydanı TİKA... TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Bu Akşam... Ramstore Mall’da “Türk Film Akşamı”... TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Üsküplüleri... 'Hedefimiz Sivil Toplum Düşüncesine... TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Bu Akşam... ZOR Derneği 15 Temmuz Kahramanlarını... Türk Dünyası'nın Genç Yetenekleri... Makedonyalı İzciler İstanbul’da Kampa... Türkçem Dergisi 200. Sayıyı Göğüsledi 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzzetbegoviç'e...
Kahveci: “Görevimden Alnı Açık ve... “Bleta” Yuvası Müfettişlerce Denetlendi Vizyon Üniversitesinden Sakarya Üniversitesine... Uluslararası Türkologlara “Yabancı... Sırbistan’da Göçmen Kaçakçılığı... T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal... Ohri’deki Depremler ‘Kardeşlik-Birlik’... Karadağ’da Şehit Ömer Halisdemir... Resneli Öğrenci Mehmet Alçe Akademik... İsa Bey Medresesi Bu Yıl 178 Mezun Verdi Türkçe Yeterlilik Sınavı Başvuruları... FON Üniversitesinde III. Türk Kültür... İkinci Turda Liselere 9 Türk Öğrenci... Devlet Matura Sınav Sonuçları Belli... ‘Kiril ve Metodiy’ Üniversitesine...
Bulgar Hükümeti de Anlaşmanın İçeriğini... Stavridis: ‘NATO’nun Bir Sonraki Üyesi... 'Anlaşma Makedonya ile Bulgaristan Arasında... Mogherini: ‘Makedonya’da Yeni Başlangıç... Çipras: AB ve NATO Üyeliği için Önce... Sırp Bakan Daçiç’ten Makedonya ile... Dışişleri Bakanı Dimitrov’dan Avusturya... VMRO-DPMNE Koalisyonu, 10 Milletvekili... BDİ Genel Başkanı Ahmeti Arnavut Parti... THP: “TMBH Kumanova Şubesi THP’ye... Başbakan Zaev NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’le... Arnavut Liderler Ali Ahmeti ve Menduh... TDP: “Terbiye, Duruş ve Ülkümüzden... 'Muhalefet Olarak da NATO ve AB Üyeliği... BDİ Kuruluşunun 15'inci Yıldönümünü...
Simnicalı İki Kişinin Ölümüne “Hantan”... İbn-i Sina Makedonya Türk Sağlıkçılar... Karadağ Klinik Merkezi Göz Hastalıkları... TİKA 120 Ülkeden 1200 Genç Doktor ve... Dünya Nadir Hastalıklar Günü Türk Doktorlar Kosova’da Yine Bir İlke... Şehir Hastanesi Onarılıyor, Hastalar... Türkiye’den Kosova’ya Sağlık Desteği Tefeyyüz Öğrencileri Böbrek Hastalıkları... Makedonya'da Grip Vakaları Azalıyor Kalp Cerrahisi Kliniği, Geçen Yıl 388... TİKA Kosova'da Yoğun Bakım Kliniği... Dr. Hasan: “Makedonya’daki Şeker... Dünya Helal Günü İstanbul’da Kutlandı Dünya Sigarayı Bırakma Günü
Şehit Aileleri ve Gaziler Balkan Turuna... “El Hilal” İhtiyaç Sahibi Ailelerin... Süper Kupa Vesilesiyle Üsküp’te Etkinlikler... Sosyal Yardım Alan 2 Bin Çocuk Ücretsiz... Makedonyalı Okçular Kahramanmaraş’tan... TİKA’dan Arnavutluk’ta Yetimlere... Ohri’de Vatandaşlar Belediyenin İftar... Türk Öğrenci Aydanur Nezir’in Tasarımı... Kadir Geceniz Mübarek Olsun Üsküplü Fatih Makedonya-Türkiye Maçı... Makedonyalı Türk Taraftarlar Maça Birlikte... Sultan Murad Camiindeki Restorasyon Çalışmaları... Üsküp'te İlk Teravih Heyecanı (Foto... TİKA Kosova’da Kadın İstihdamını... Şahin: “Ramazan Ayını En Güzel Şekilde...

Üsküp Türk Tiyatrosu Müdürü Atilla Klinçe’den Veda Yazısı

Üsküp Türk Tiyatrosunun, Facebook’taki resmi hesabı üzerinden Müdürü Atilla Klinçe’nin veda yazısına yer verildi. Kültür Bakanlığının sitesinde, basın açıklamalarının olduğu bölümde Üsküp Türk tiyatrosuna yeni müdür atandığı yönünde herhangi bir resmi açıklama yer almıyor.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 18:47
Bu haber 276 kez okundu
Üsküp Türk Tiyatrosu Müdürü Atilla Klinçe’den Veda Yazısı

 

Üsküp Türk Tiyatrosunun, Facebook’taki resmi hesabı üzerinden Müdürü Atilla Klinçe’nin veda yazısına yer verildi. Kültür Bakanlığının sitesinde, basın açıklamalarının olduğu bölümde Üsküp Türk tiyatrosuna yeni müdür atandığı yönünde herhangi bir resmi açıklama yer almıyor.

Geçtiğimiz haftadan itibaren görevinin sona erdiğini açıklayan Klinçe, veda yazısında, “Yöneticiliğini yaptığım sırada kurumumuz Türk Tiyatrosu, tiyatro severlere 49 yeni oyun sahneledi, 43 ödüle layık görüldü, bunlardan 3 ü toplumsal ödül daha doğrusu ''11 Ekim Ödülü'' , ''13 Kasım Ödülü'' ve Makedonya Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı tarafından verilen üstün hizmet madalyası ''Üstün Hizmet Ödülü'' ne layık görüldük. 2 monografi yayımladık. Yıllar içinde Makedonya Cumhuriyeti'nin en saygın tiyatrolarından olduk. Kar, kış demeden Makedonya'nın neresinde Türk varsa, orada kültürümüzü sahnelemek için yola çıktık. Görev yaptığım süre içinde kurumuma 18 yeni iş yeri, Tiyatromuza, 18 yeni üye kazandırdım. Üsküp'ün merkezine 8.000 metrekarelik arsaya temelimizi attık, kaba inşaatımızı tamamladık ve herkese biz buradayız, burada kalacağız mesajını verdik. Görevimden anlım ak, başım dik bir şekilde ayrılıyorum” dedi.

Yazının devamında şu ifadelere yer verildi:

“. Milli Kurum Türk Tiyatrosu seyircisi ile varolmuş bir kurumdur, bunun için geçtiğimiz yıllar boyunca Kurumumu ve beni yanlız bırakmayan seyircime teşekkür ederim. Unutmayalım ki bu kurum kolay elde edilmedi onun için kolay kolay da herkese yedirmeyeceğiz. Gözümün içine umutla bakan genç sanatçı arkadaşlarım, salonumuzu dolduran seyircilerimiz, sizindir bu kurum. Sizin olması için idi tüm mücadelem. Milli Kurum Türk Tiyatrosu kimsenin tasarrufunda olmamıştır ve Kurumun tek sahibi Makedonya Türk Halkıdır. Göreve geldiğim günden bugüne dek, gerek şahsıma, aileme, gerek iş arkadaşlarıma reva görülen ağır hakaretlere cevabı başarılarımızla verdik. Ancak, şahsımı, kurumumu ve ailemi rencide edecek boyutlara ulaşan beyanlar karşısında koyacağım tepkinin, Milli Kurum Türk Tiyatrosu, kurumun imajı ve halkımız için hayırlı olmayacağı görüsü ile içimize sindirmemekle beraber olabildiğince sessiz kalmayı tercih ettik. Görev sürem boyunca kurumumun içerde huzurunu, dışarda itibarının korunmasına özen gösterdim. Makedonya Türk Halkı, herzaman başarılarımıza destek verdi, hoşgörülü davrandı, sabır gösterdi, bunun için sizlere teşekkür borçluyum. İnsan hata yapabilir, geçtiğimiz yıllar içinde kimsenin kalbini kırmış isem affola. Her veda bir başlangıçtır, zaten bunun için sizlere veda etmiyorum, ben hayatım boyunca yaptığım gibi bu günden sonra da Makedonya Türk Halkı için ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Sözlerime son verirken bana bu fırsatı veren Makedonya Türk Demokratik Partisi'ne, yıllardır yanımda olan çalışma arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ediyorum.”

    Yorumlar

İLGİLİ HABERLER

banner73
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SAYFALAR
KİM KİMDİR? Tümü
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
2017 © Copyright © by Yenibalkan.com