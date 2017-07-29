Üsküp Türk Tiyatrosunun, Facebook’taki resmi hesabı üzerinden Müdürü Atilla Klinçe’nin veda yazısına yer verildi. Kültür Bakanlığının sitesinde, basın açıklamalarının olduğu bölümde Üsküp Türk tiyatrosuna yeni müdür atandığı yönünde herhangi bir resmi açıklama yer almıyor.

Geçtiğimiz haftadan itibaren görevinin sona erdiğini açıklayan Klinçe, veda yazısında, “Yöneticiliğini yaptığım sırada kurumumuz Türk Tiyatrosu, tiyatro severlere 49 yeni oyun sahneledi, 43 ödüle layık görüldü, bunlardan 3 ü toplumsal ödül daha doğrusu ''11 Ekim Ödülü'' , ''13 Kasım Ödülü'' ve Makedonya Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı tarafından verilen üstün hizmet madalyası ''Üstün Hizmet Ödülü'' ne layık görüldük. 2 monografi yayımladık. Yıllar içinde Makedonya Cumhuriyeti'nin en saygın tiyatrolarından olduk. Kar, kış demeden Makedonya'nın neresinde Türk varsa, orada kültürümüzü sahnelemek için yola çıktık. Görev yaptığım süre içinde kurumuma 18 yeni iş yeri, Tiyatromuza, 18 yeni üye kazandırdım. Üsküp'ün merkezine 8.000 metrekarelik arsaya temelimizi attık, kaba inşaatımızı tamamladık ve herkese biz buradayız, burada kalacağız mesajını verdik. Görevimden anlım ak, başım dik bir şekilde ayrılıyorum” dedi.

Yazının devamında şu ifadelere yer verildi:

“. Milli Kurum Türk Tiyatrosu seyircisi ile varolmuş bir kurumdur, bunun için geçtiğimiz yıllar boyunca Kurumumu ve beni yanlız bırakmayan seyircime teşekkür ederim. Unutmayalım ki bu kurum kolay elde edilmedi onun için kolay kolay da herkese yedirmeyeceğiz. Gözümün içine umutla bakan genç sanatçı arkadaşlarım, salonumuzu dolduran seyircilerimiz, sizindir bu kurum. Sizin olması için idi tüm mücadelem. Milli Kurum Türk Tiyatrosu kimsenin tasarrufunda olmamıştır ve Kurumun tek sahibi Makedonya Türk Halkıdır. Göreve geldiğim günden bugüne dek, gerek şahsıma, aileme, gerek iş arkadaşlarıma reva görülen ağır hakaretlere cevabı başarılarımızla verdik. Ancak, şahsımı, kurumumu ve ailemi rencide edecek boyutlara ulaşan beyanlar karşısında koyacağım tepkinin, Milli Kurum Türk Tiyatrosu, kurumun imajı ve halkımız için hayırlı olmayacağı görüsü ile içimize sindirmemekle beraber olabildiğince sessiz kalmayı tercih ettik. Görev sürem boyunca kurumumun içerde huzurunu, dışarda itibarının korunmasına özen gösterdim. Makedonya Türk Halkı, herzaman başarılarımıza destek verdi, hoşgörülü davrandı, sabır gösterdi, bunun için sizlere teşekkür borçluyum. İnsan hata yapabilir, geçtiğimiz yıllar içinde kimsenin kalbini kırmış isem affola. Her veda bir başlangıçtır, zaten bunun için sizlere veda etmiyorum, ben hayatım boyunca yaptığım gibi bu günden sonra da Makedonya Türk Halkı için ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Sözlerime son verirken bana bu fırsatı veren Makedonya Türk Demokratik Partisi'ne, yıllardır yanımda olan çalışma arkadaşlarıma ve aileme teşekkür ediyorum.”