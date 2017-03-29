



27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle bugün Üsküp Türk Tiyatrosu ile Komedi Tiyatrosu 'SOS Çocuk Köyü'ndeki kimsesiz çocuklar için sahneye çıkacak.

Türk Tiyatrosu ekibi 'Othello' oyunuyla, Komedi tiyatrosu ise 'Hamile Masal' adlı oyunla sahne alacak.

Oyunlardan elde edilecek tüm gelir ise 'SOS Çocuk Köyü' kimsesiz çocuklar yurduna bağışlanacak.