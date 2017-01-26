Tiyatro Gazetesi tarafından düzenlenen Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında, Üsküp Türk Tiyatrosu ödül alacak.
3. Anadolu Tiyatro Ödülleri, bu akşam Bakırköy Belediye Tiyatroları Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.
Uluslararası Tiyatro Ödülü alanında Üsküp Türk Tiyatrosu Müdürü Atilla Klinçe’nin ödülü alması beklenirken, Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska Milevska da törende yer alacak.
Ödüle layık görülenler şunlar:
Ana’dolu Tiyatro Ödülü: Ayşenil Şamlıoğlu
Yılın Tiyatro Adamı Ödülü: Mehmet Özgür
En İyi Tiyatro Hareketi Ödülü: Ferhan Şensoy (Kavuk Devri)
Uluslararası Tiyatro Ödülü: Üsküp Türk Tiyatrosu, Atilla Klinçe / Makedonya
Yılın En İyi Projesi Ödülü: Sesizliğin İçinde / İstanbul Devlet Tiyatrosu
Yılın Özel Ödülü: 500. kez sergilenen Profesyonel / İstanbul Devlet Tiyatrosu
Yılın En İyi Prodüksiyonu Ödülü: Frankenstein / Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu
Çocuk Tiyatrosu Tüm Zamanlar Emek Ödülü: Özer Tunca
Tüm Zamanlar Tiyatro Haberi Ödülü: Ceren Çıplak / Cumhuriyet gazetesi
Tiyatro Yazarı Ödülü: Serkan Fırtına
Tiyatro Haber Portalı Ödülü: Tiyatro Dünyası - İsmail Can Törtop
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