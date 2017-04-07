29. Kitap fuarında çocuklara yönelik yayınların sergileyen Yeni Balkan, çocuklara yönelik boyama etkinliği düzenledi.
"Tarihimizi Boyayalım" adlı etkinlikte ilkokul öğrencileri ve minik çocuklar Yeni Balkan tarafından hazırlanan 'Tarihimizi Boyayalım', 'Nasrettin Hoca'dan Seçme Fıkralar', 'Bilmece Dünyası', 'Harfler Ne Yer?' boyama kitaplarını boyadı. Çocukları ayrıca Sky City boyama kitabını da boyama imkanı buldu.
Öğrenciler, 'Nasrettin Hoca'dan Seçme Fıkralar adlı boyama kitabını Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşat Koca'nın fıkraları anlatımı eşliğinde boyadı. Çocuklar fırkadaki resimleri boyadıktan sonra, en iyi boyayanlara hediye verildi.
Sky City ve Yeni Balkan'ın Türkçe, Makedonca ve İngilizce hazırladığı boyamalar çocuklara ücretsiz dağıtıldı.
Üsküp Fuarında "Tarihimizi Boyayalım" Etkinliği
'Hun Türk Kurultayı'nın Oluşu ve Amacı'...
Manastır'da Roman-Türk Dostluk Derneği Kuruldu
Üsküp'te 7. Uluslararası Turizm Fuarı Başladı
Üsküp'te Turizm ve Eğitim Fuarları Başlıyor
Makedonyalı Türk Piyanist Arda Mustafaoğlu...
Manastır'da Türk Günü Etkinliği
Kültür Müşaviri Hakan Özçelik Basın Mensuplarıyla...
Yorumlar