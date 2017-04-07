



29. Kitap fuarında çocuklara yönelik yayınların sergileyen Yeni Balkan, çocuklara yönelik boyama etkinliği düzenledi.

"Tarihimizi Boyayalım" adlı etkinlikte ilkokul öğrencileri ve minik çocuklar Yeni Balkan tarafından hazırlanan 'Tarihimizi Boyayalım', 'Nasrettin Hoca'dan Seçme Fıkralar', 'Bilmece Dünyası', 'Harfler Ne Yer?' boyama kitaplarını boyadı. Çocukları ayrıca Sky City boyama kitabını da boyama imkanı buldu.



Öğrenciler, 'Nasrettin Hoca'dan Seçme Fıkralar adlı boyama kitabını Yrd. Doç. Dr. Selçuk Kürşat Koca'nın fıkraları anlatımı eşliğinde boyadı. Çocuklar fırkadaki resimleri boyadıktan sonra, en iyi boyayanlara hediye verildi.

Sky City ve Yeni Balkan'ın Türkçe, Makedonca ve İngilizce hazırladığı boyamalar çocuklara ücretsiz dağıtıldı.

