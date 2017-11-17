Üsküp Sonbahar Müzik Festivali kapsamında Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün desteği ile dünyaca ünlü Türk caz sanatçısı Elif Çağlar bu akşam Ordu Evi’nde müzik severlerle buluştu.
Elif Çağlar sunduğu performansla konsere katılan müzik severlerin beğenisini topladık.
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