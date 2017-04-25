Uluslararası Balkan Üniversitesi, dördüncüsü düzenlenen öğrenci sergisinin bu akşam Üsküp’teki Çifte Hamam’da yaptı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu’nun ev sahipliği yaptığı serginin açılışına, TBMM AK Parti İstanbul milletvekili ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Bürge, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, T.C. Üsküp Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Tamer Sevim, Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, dekanlar, üniversite hocaları ve öğrenciler katıldı.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan TBMM AK Parti İstanbul milletvekili ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Bürge, Makedonya’ya gelmesiyle birlikte sergiye katıldığını ve gördüğü eserlerin çok güzel olduğunu söyledi.

Üniversitenin başarılarına da vurgu yapan Bürge, eğitim alanında Makedonya’nın en iyi üniversitesi seçilen Uluslararası Balkan Üniversitesinin bundan sonraki hedefinin Balkanların en iyi olmak olduğunu belirtti.



Bürge, “Bu başarıda katkısı olan bütün çalışanlara ama tabi ki öğretmenlerinin verdikleriyle böyle bir formatı yakalatan bütün öğrencilere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu, bir yıl boyunca öğrencilerin hazırladığı eserlerin sergisini açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kocayusufoğlu, “Sergimizin sonrasında ülkenin farklı şehirlerinde, Balkanlarda ve son olarak da Türkiye’de sergilenecek. Öğrencilerimi bu vesileyle kutlamak istiyorum” dedi.



Selamlama konuşmalarının ardından üniversiteye sunduğu katkılardan dolayı Mütevelli Heyeti Başkanı Bürge’ye teşekkürname ve öğrencilerin hazırladığı bir resim, Rektör Kocayusufoğlu tarafından takdim edildi.



Katılımcılar daha sonra sergilenen eserleri yakından görme fırsatı buldu.

Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergi 28 Nisan tarihine kadar açık kalacak.

