Uluslararası Balkan Üniversitesi bu akşam MATTO'nun desteği ile başkent Üsküp'teki Makedonya Halk Tiyatrosunda 'Yetenek Gecesi' etkinliği düzenledi. Yetenek gecesinde Uluslararası Balkan Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler performans sergiledi.

Başta Makedonya olmak üzere Balkan ülkeleri ve Türkiye'den gelen öğrenciler halk oyunları, şarkı, dans, şiir, tiyatro gibi bir çok alanda yeteneklerini sergiledi. Geldikleri bölgelere ait halk oyunları ve türküleri de seslendiren öğrenciler bir kendi kültürlerini de tanıttı.



Yetenek Gecesine Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara,Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Kültür Bakanlığı Müsteşarı Behicuddin Şehabi, MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski, işadamları ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Etkinlik kapsamında ayrıca Uluslararası Balkan Üniversitesinde burslu okuma hakkı kazanan öğrencilere sertifikaları dağıtıldı.

Gece boyunca sergilenen performanslar etkinlik sponsorları tarafından oylandı. Dereceye giren yetenekler ise ödüllendirildi.

