Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU), bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan öğrenci sergisinin açılışını bugün yapacak.
18.00’da Üsküp Türk çarşısındaki Çifte Hamam’da resmi açılışı yapılacak olan sergi, 28 Nisan’a kadar sanatseverlere açık kalacak.
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