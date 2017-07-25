TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliğinin katkılarıyla Balkan turnesine bugün Üsküp’te verdiği konserle başladı.

Türk dünyasının farklı ülkelerinden seçilmiş genç yeteneklerin bir araya getirilmesi ile oluşan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrasının konserine, T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Azerbaycan’ın Ankara’da mukim Üsküp Büyükelçisi Faig Nusrat Baghirov, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, milletvekili Enes İbrahim, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kültür Bakanlığı Müsteşarı Behicuddin Şehabi, dernek başkanları, sanatseverler ve çok sayıda davetli katıldı.



T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Türk dünyasının UNESCO’su olarak anılan TÜRKSOY’un kuruluşundan bu yana yaptığı etkinliklerle Türk halklarının kardeşliğini güçlendirdiğini ve Türk kültürünü dünyaya tanıttığını vurguladı.



Büyükelçi Kara, “Üsküp’ten sonra Ohri, Podgoritsa, Mostar, Saraybosna ve Belgrad’ta konser verecekler. Bu vesileyle TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası konserine ev sahipliği yapıyor olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Azerbaycan’ın Ankara’da mukim Üsküp Büyükelçisi Faig Nusrat Baghirov, Türk dünyası müziğinin Makedonyalı sanatseverle buluşmasında emeği geçen kurumlara teşekkürlerini sundu. Baghirov, “TÜRKSOY tarafından kurulmuş ve teşkilatın üye ülkelerinin genç ve yetenekli müzisyenlerinden oluşan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, kültür ve sanat aracılığıyla Türk halkları ile dost ve kardeş Makedonya halkı arasında gönül bağlarını güçlendirerek, toplumlarımızı birbirine daha da yakınlaştıracaktır” dedi.

Türk dünyasının yetenekli müzisyenlerini bir araya getirdiklerini vurgulayan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, “1993 yılında kurulan TÜRKSOY, sahip olduğumuz kültür hazinesini koruma ve gelecek nesillere aktarmak noktasında önemli görevler üstlenmiştir” dedi.



Orkestranın verdiği konserler ve başarılarıyla herkesin ortak gururu olduğunu belirten Kaseinov, “Bu turnenin bizleri fazlasıyla heyecanlandırıldığını da söylemek isterim. Evlad-ı Fatihan toprakları olarak kardeş coğrafyamızda sizlerle bir arada olmaktan dolayı son derece memnunuz” ifadelerini kullandı.

T.C. Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Hakan Özçelik, TÜRKSOY’un hemen hemen tüm etkinliklerinin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklendiğini söyledi. Özçelik, dünyanın birçok yerinde konser veren orkestranın Üsküp’te konser vermesinden mutlu olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından 7 ülkeden 25 sanatçının oluşturduğu TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrasının konserine geçildi.



Anvar Akbarov (Kazakistan) ve Mustafa Mehmandarov’un (Azerbaycan) şefliği yaptığı orkestranın performansı, sanatseverleri büyüledi. Dünya klasiklerinin yanı sıra Türk Dünyası bestecilerine ait eserlerin icra edildiği konser dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Gençlik Oda Orkestrası Balkan Turnesi, 26 Temmuz’da Ohri şehrindeki konserin ardından Karadağ’ın Podgoritsa, Bosna Hersek’in Saray Bosna ve Mostar, Sırbistan’ın Belgrad şehrinde devam edecek.