



Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Oda Orkestrası çatısı altında bir araya gelen Türk dünyasının farklı ülkelerinden genç müzisyenler, Balkan turnesi kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da konser verdi.

Anvar Akbarov ve Mustafa Mehmandarov yönetimindeki TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, SaraybosnaOrduevi'nde düzenlenen konserle dünya klasikleri ve Türk dünyasından bestecilerin eserlerini müzikseverlerle buluşturdu.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, burada yaptığı konuşmada, TÜRKSOY'un kuruluşunun 25. yılı vesilesiyle Balkan turnesine çıktığını anımsatarak, "TÜRKSOY'un bu etkinliği bizleri çok mutlu ediyor, zira ortak kültürümüzün ve birleşme noktalarımızın sanatla buluştuğu bir konser izleyeceğiz." dedi.

Sanat gibi sınırları olmayan ve ortak dilin konuşulduğu bir alanın tanıtımı bakımından bu tarz konserlerin önemine işaret eden Koç, Türkiye'nin kültürünün tanıtımında oynadığı rol için TÜRKSOY'a teşekkürlerini ifade etti.



TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da Balkan turnesinin kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "TÜRKSOY'un genç müzisyenleri ilk defa Balkan turnesine çıktı. Çok başarılı konserlerimiz oldu. Gittiğimiz ülkelerde çok sıcak kabul edildik, konserlerimiz dolu salonlarda dinlendi. Balkanlar Türk dünyasından gelen genç müzisyenleri tanıdı." diye konuştu.

Orkestra şeflerinden Azerbaycanlı Mehmandarov, Bosna Hersek'in tarihi ve kültürünü çok özel bulduğunu dile getirerek, "Bosna Hersek bize çok yakın bir kültür. Repertuvarımızda bu ülkeye ilişkin eserlerimiz yok ancak yakın zamanda dahil edebiliriz. Orkestranın iki amacı var. Birincisi Türki memleketlerden olan bestecilerin eserlerini dünyaya tanıtmak ve ikincisi TÜRKSOY üyelerinin kardeşlik duygularını geliştirmek." ifadelerini kullandı.

Turne, 2 Ağustos'ta Sona Erecek

Orkestrada keman çalan İlayda Zeynep Köksal, Bosna Hersek'in birçok yerinde Osmanlı eserleriyle karşılaştıklarını söyleyerek, "Bosna Savaşı sırasında insanların neler yaşadığını binalardaki kurşun izlerinden görüyoruz. Türkiye'nin gücünü burada hissedebiliyoruz. Buraya gelmek ve burada müzik yapabilmek bizim için çok anlamlı bir deneyim oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Konserde ayrıca Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç'a, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 25. yılı anısına TÜRKSOY Genel Sekreterliği tarafından madalya takdim edildi.

Ankara'da bir araya gelen Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Türkiye, Başkurdistan (RF) ve Tataristan'dan (RF) genç müzisyenler, Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde dün akşam verdikleri konserle Balkan turnesini yarılamıştı.

Turne kapsamında ilk konserlerini Makedonya'nın başkenti Üsküp'te veren TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, turnenin devamında Makedonya'nın Ohri ve Karadağ'ın başkenti Podgorica'da müzikseverlerle buluşmuştu.

Orkestra, 2 Ağustos'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da vereceği konserle Balkan turnesini tamamlayacak.



Kaynak: Haberler.com