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27 Temmuz 2017 Perşembe

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TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Ohri’de Büyük Beğeni Topladı

TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliğinin katkılarıyla Üsküp’ün ardından dün “Ohri Yazı” festivali çerçevesinde Gligor Prliçev Kültür Evinde sahne aldı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 14:14
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TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Ohri’de Büyük Beğeni Topladı

 

TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliğinin katkılarıyla Üsküp’ün ardından dün “Ohri Yazı” festivali çerçevesinde Gligor Prliçev Kültür Evinde sahne aldı.

Konsere, Azerbaycan’ın Ankara’da mukim Üsküp Büyükelçisi Faig Nusrat Baghirov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, eski Devlet Bakanı Furkan Çako başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Konserde, Şef Anvar Akbarov (Kazakistan) ve Mustafa Mehmandarov (Azerbaycan)’un yönetiminde, dünya klasiklerinin yanı sıra Türk dünyası bestecilerine ait eserler icre edildi.

Yılda bir kez toplanan, her yıl farklı sanatçıların yer aldığı TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası’nda bu yıl, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Türkiye, Başkurdistan (RF) ve Tataristan (RF)’da öğrenimlerine devam etmekte olan genç sanatçılar yer alıyor.

Gençlik Oda Orkestrası Balkan Turnesi, Karadağ’ın Podgoritsa, Bosna Hersek’in Saray Bosna ve Mostar, Sırbistan’ın Belgrad şehrinde devam edecek.

 

 

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