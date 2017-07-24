TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, New York, Londra ve İstanbul’da gerçekleştirdiği konserlerin ardından, 2017 Balkan turnesi kapsamında ilk konserini Üsküp'te verecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilecek konser, saat 20.30’da Bushi Hotel’de başlayacak.

Şef Anvar Akbarov (Kazakistan) ve Mustafa Mehmandarov (Azerbaycan)’un yönetiminde, dünya klasiklerinin yanı sıra Türk dünyası bestecilerine ait eserler icra edilecek.

Yılda bir kez toplanan, her yıl farklı sanatçıların yer aldığı TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası’nda bu yıl, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Türkiye, Başkurdistan (RF) ve Tataristan (RF)’da öğrenimlerine devam etmekte olan genç sanatçılar yer alıyor. Konserlerini ücretsiz olarak gerçekleştiren orkestranın repertuarında dünya klasiklerinin yanı sıra, TÜRKSOY üyesi 14 ülkeye ait eşsiz eserler yer alıyor.

TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası, 26 Temmuz’da Ohri’de sahneye çıkacak. Konserlere giriş ücretsiz olacak.